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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

صدى البلد

أرسلت الشركة المصرية للاتصالات، رسالة عاجلة إلى عملائها، متضمنة بداية موعد تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 14%.

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رسالة الشركة المصرية للاتصالات

جاء نص رسالة الشركة المصرية للاتصالات كالآتي: “عميلنا العزيز ، يرجي العلم بأنه ابتداءً من 5 يناير سيتم تعديل أسعار الإنترنت الأرضي مع إتاحة التصفح المجاني للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية”.

 

وأوضحت رسالة الشركة المصرية للاتصالات، أن أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة كالآتي:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة
- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 182.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 200 جيجابايت، 256.5 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 250 جيجابايت 319 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 400 جيجابايت 501.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 600 جيجابايت 741 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 1 تيرا بايت 1197 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 250 جيجابايت 467.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 600 جيجابايت 912 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1368 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 250 جيجابايت 615.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 600 جيجابايت 1083 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ماكس 1 تيرا بايت 1539 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

كان موقع “صدى البلد” قد انفرد مسبقا بنشر تصريحات  من مصادر بقطاع الاتصالات بأن هناك زيادة على بعض الباقات وكروت الفكة والفواتير بنسبة في حدود 15٪.

وتلقى بالفعل شريحة من العملاء بعض الرسائل التوضيحية بشأن الزيادات فى هذا الصدد .

يذكر أن ملف زيادة أسعار خدمات المحمول مر بكثير من المطالبات من شركات المحمول  لكى تستمر فى تقديم خدماتها بشكل صحيح.

المصرية للاتصالات رسالة عاجلة الانترنت باقات الإنترنت الإنترنت الأرضي

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