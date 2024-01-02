عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصرية للاتصالات ترفع أسعار الإنترنت الأرضي وتتيح المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجاناً

صدى البلد

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات يوم 5 يناير القادم رفع أسعار الإنترنت الارضى مع إتاحة المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجانا .

 

أسعار الباقات بالتعريفات الجديدة تشمل الاتى :

  • الانترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت سيصبح ب 160 جنيها، بدلا من 120.
  • باقة 200 جيجابايت للانترنت المنزلى تصبح  إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها
  • وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها

كان صدى البلد قد انفرد مسبقا بنشر تصريحات  من مصادر بقطاع الاتصالات بأن هناك زيادة على بعض الباقات وكروت الفكة والفواتير بنسبة في حدود 15٪.

وتلقى بالفعل شريحة من العملاء بعض الرسائل التوضيحية بشأن الزيادات فى هذا الصدد .

من جهتها لم تفصح أى جهة ببيان رسمي بخصوص هذا الشأن ولم يصدر بيانا توضيحيا  رسميا بخصوص هذة الزيادات.

يذكر أن ملف زيادة أسعار خدمات المحمول مر بكثير من المطالبات  من شركات المحمول  لكى تستمر فى تقديم خدماتها بشكل صحيح 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

لا يجبرها سجود السهو.. 3 أفعال يقع فيها البعض تبطل الصلاة

ترشيحاتنا

قصة حقيقية وليست وهمية.. علي جمعة يكشف ثمار تعلق القلب بالله

وفاة رئيس الموساد الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973

هبوط ثاني مروحية إسرائيلية جنوب غزة لنقل مصابين في جيش الاحتلال

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في مخيم البريج بـ غزة

تم ضبطهم فى ستاد برج العرب.. 5 مشجعين للمصري ينتظرون قرار النيابة

الأحد المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيدالميلاد المجيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

"شقيق الديناصور".. متحف بريطاني يعرض جمجمة أكثر وحش بحري مُرعِب| صور

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

فيديو

حضن وقبلة.. ليلة نجمات العرب تشهد صلح أنغام وأصالة

أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ