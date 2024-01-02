المصرية للاتصالات ترفع أسعار الإنترنت الأرضي وتتيح المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجاناً

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات يوم 5 يناير القادم رفع أسعار الإنترنت الارضى مع إتاحة المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجانا .

أسعار الباقات بالتعريفات الجديدة تشمل الاتى :

الانترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت سيصبح ب 160 جنيها، بدلا من 120.

باقة 200 جيجابايت للانترنت المنزلى تصبح إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها

وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها

كان صدى البلد قد انفرد مسبقا بنشر تصريحات من مصادر بقطاع الاتصالات بأن هناك زيادة على بعض الباقات وكروت الفكة والفواتير بنسبة في حدود 15٪.

وتلقى بالفعل شريحة من العملاء بعض الرسائل التوضيحية بشأن الزيادات فى هذا الصدد .

من جهتها لم تفصح أى جهة ببيان رسمي بخصوص هذا الشأن ولم يصدر بيانا توضيحيا رسميا بخصوص هذة الزيادات.

يذكر أن ملف زيادة أسعار خدمات المحمول مر بكثير من المطالبات من شركات المحمول لكى تستمر فى تقديم خدماتها بشكل صحيح