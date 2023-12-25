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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المصرية للاتصالات تهنئ اتحاد الخماسي الحديث على جوائز الاتحاد الدولي لعام 2023

صدى البلد

وجه محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، التهنئة لرئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث المهندس شريف العريان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي الكابتن هشام يس بعد نجاح مصر في الحصول على أكبر عدد من جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لعام 2023، والحصول على جائزة أفضل اتحاد/فريق على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي.

وآأشاد بالأداء المتميز والتطور الكبير الذي شهدته هذه الرياضة خلال السنوات الماضية ما مكن اللاعبين من تحقيق مراكز متميزة في العديد من المنافسات الإقليمية والدولية.

وأكد أبو طالب أن المصرية للاتصالات "وي" ستواصل رعايتها للخماسي الحديث في مصر، وكلها ثقة في قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاُ ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية.

وأضاف أن هذه الرعاية تأتي في إطار حرص المصرية للاتصالات الدائم على تنمية المواهب الرياضية في مصر، وتوفير الرعاية التي تضمن لهم المنافسة بقوة وتحقيق المزيد من البطولات.

وحصلت مصر على 6 جوائز من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث حيث حصل الاتحاد المصري على جائزة أفضل اتحاد/فريق في العالم لعام 2023 وذلك للسنة الثانية على التوالي، وحصل اللاعب مهند شعبان على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 مناصفة مع البطل الأولمبي الإنجليزي جوزيف تشونج.

كما حصدت اللاعبة ملك إسماعيل جائزة أفضل لاعبة ناشئة تحت 21 سنة وحصلت فريدة خليل على جائزة أفضل لاعبة شابة 17 سنة، فيما حصل جاويد خاور المدير الفني لمنتخب مصر على جائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2023.

وحصل الجهاز الفني لمنتخب مصر على جائزة أفضل جهاز تدريب متكامل للعام الحالي.
 

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