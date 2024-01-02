إبراهيم عيسى: إدارة القطاع الخاص في مصر لشركات الاتصالات تجربة ناجحة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تجربة إدارة القطاع الخاص في مصر لشركات الاتصالات تجربة ناجحة إلى حد كبير، مشددًا على أن هناك 4 شركات محمول في مصر هي شركات خاصة أو استثمارية، الدولة فقط شريك في بعض هذه الشركات، منوهًا بأن التنافس بين شركات القطاع الخاص يوفر عروض وتخفيضات.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه أول مرة يرى أن دولة تعامل المواطن كزبون، موضحًا أن الدول الاشتراكية تقدم خدمة مجانية وفي العديد من دول العالم، مشددًا على أن التعليم مجاني في الدول الرأسمالية.

المواطن لابد وأن يشارك في صناعة قراراته

وشدد على أن المواطن لابد وأن يشارك في صناعة قراراته وقرارات بلاده، منوهًا بأنه طالما الدولة تتعامل مع المواطن على أنه زبون فلابد أن تتغير الحكومة.