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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصرية للاتصالات تتلقى 3 عروض لشراء أبراج تابعة لها.. مستند

صدى البلد

 

قالت شركة المصرية للاتصالات، إنها تلقت العديد من العروض الغير ملزمة لشراء أبراج تابعة للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان ردًا على مانشر بعنوان (3 عروض لشراء أبراج المصرية للاتصالات والقيمة تصل إلى 250 مليون دولار)، أن العروض تحت الدراسة.

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يشار إلى أن المصرية للاتصالات، سجلت صافي ربح بلغ 9.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة؛ وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكذلك ارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3.1 مليار جنيه.

ارتفاع سعر الدولار إرتفاع إيرادات الدولار المصرية للاتصالات سعر الدولار

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