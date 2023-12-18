أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 24916 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 30055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 10641 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 5484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 7946 نقطة.