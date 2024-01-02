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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. محمد صلاح يقفز إلى صدارة هدافي البريميرليج.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة.. والعرض الخاص لفيلم الإسكندراني اليوم

حدث ليلا
حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

رفعت الشركة المصرية لـ الاتصالات “we” ، أسعار باقات الانترنت الأرضي الجديدة ، والمتوقع تطبيقها الخميس الموافق 5 يناير الجاري، على أن يكون تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجانًا.

برصيد 14 هدفا.. محمد صلاح يقفز إلى صدارة هدافي البريميرليج

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تقديم إبداعاته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينجح مساء الاثنين، في تصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.

انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض والبانيه

انخفضت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، لتتراجع أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 2 جنيه، لتسجل الآن 64 جنيها، بعدما كانت تسجل 66 جنيها.

اليوم.. العرض الخاص لفيلم الإسكندراني بحضور أبطاله

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم الاسكندراني للفنان أحمد العوضي  في أحد المولات الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر.

القاهرة 13 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلا.. وشبورة وأمطار بعدة محافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، معتدل الحرارة نهار على الأنحاء كافة، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

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