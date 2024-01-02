حدث ليلا.. محمد صلاح يقفز إلى صدارة هدافي البريميرليج.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة.. والعرض الخاص لفيلم الإسكندراني اليوم

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

رفعت الشركة المصرية لـ الاتصالات “we” ، أسعار باقات الانترنت الأرضي الجديدة ، والمتوقع تطبيقها الخميس الموافق 5 يناير الجاري، على أن يكون تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجانًا.

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تقديم إبداعاته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينجح مساء الاثنين، في تصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.

انخفضت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، لتتراجع أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 2 جنيه، لتسجل الآن 64 جنيها، بعدما كانت تسجل 66 جنيها.

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم الاسكندراني للفنان أحمد العوضي في أحد المولات الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، معتدل الحرارة نهار على الأنحاء كافة، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.