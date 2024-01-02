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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة 13 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلا.. وشبورة وأمطار بعدة محافظات

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، معتدل الحرارة نهار على الأنحاء كافة، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية خلال طقس اليوم، فأشاروا إلى أن شبورة مائية كثيفة تتكون صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأوضحت أن طقس اليوم، خارج القاهرة، يشهد فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خلال طقس اليوم ، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خلال طقس اليوم ، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الادارية 21 12
6 أكتوبر 22 12
بنهــــا 21 13
دمنهور 21 12
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 13
دمياط 21 14 
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 21 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 23 13
نخل 19 8
كاترين 15 6
الطور 23 13
طابا 21 13
شرم الشيخ 24 17
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 21 11
السلوم 20 10
سيوة 19 10
رأس غارب 23 15
الغردقة 24 16
سفاجا 25 15
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18 
رأس حدربة 24 19
الفيوم 21 11
بني سويف 21 11
المنيا 21 9
أسيوط 22 9
سوهاج 22 10
قنا 24 11 
الأقصر 24 11
أسوان 24 12
الوادى الجديد 23 8
أبوسمبل 24 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 30 18
المدينة المنورة 27 13 
الرياض 25 14
المنامة 23 18
أبوظبي 26 19
الدوحة 25 18
الكويت 22 12
دمشق 16 7
بيروت 20 16
عمان 14 8
القدس 15 9
غزة 20 14
بغداد 18 5
مسقط 26 21
صنعاء 22 6
الخرطوم 32 17
طرابلس 19 13
تونس 19 12
الجزائر 17 9
الرباط 21 7
نواكشوط 32 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 4
إسطنبول 14 8
إسلام آباد 20 5
نيودلهى 19 8 
جاكرتا 33 25
بكين 4 7-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 11 3 
أثينا 18 9
روما 15 8
باريس 13 9
مدريد 9 4
برلين 7 4
لندن 11 8
مونتريال 2- 4-
موسكو 14- 20-
نيويورك 7 1
واشنطن 8 1
أديس أبابا 24 11
 

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