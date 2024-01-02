برصيد 14 هدفا.. محمد صلاح يقفز إلى صدارة هدافي البريميرليج

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تقديم إبداعاته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينجح مساء الاثنين، في تصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز مثير على ضيفه نيوكاسل بنتيجة (4-2)، في لقاء أقيم على ملعب "أنفيلد" في إطار الجولة 20 من عمر الدوري الإنجليزي.

وتمكن صلاح من تسجيل هدفين من رباعية الليفر في لقاء اليوم، إذ جاء الهدف الأول في الدقيقة 49 بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله داروين نونيز أمام المرمى الخالي من حارسه، ليضعها نجم منتخب مصر في الشباك بسهولة.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح في الدقيقة 86 من ضربة جزاء سجلها باقتدار على يسار حارس نيوكاسل، وذلك بعدما كان قد أهدر ركلة جزاء أخرى في نفس اللقاء، وذلك في الدقيقة 22 من الشوط الأول، كما قدم صلاح تمريرة حاسمة لزميله كودي جاكبو ليسجل الأخير هدفا في الدقيقة 78.

وبهدفيه في مباراة نيوكاسل، اعتلى محمد صلاح صدارة هدافي البريميرليج بعدما وصل إلى الهدف رقم 14 في المسابقة، متساويا مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي.

فيما يأتي دومينيك سولانكي مهاجم فريق بورنموث في المركز الثالث برصيد 12 هدفا، وهو نفس رصيد الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام.

وسيغيب محمد صلاح عن المباريات القادمة لليفربول سواء في بطولة الدوري الإنجليزي، أو في كأس رابطة المحترفين؛ بسبب انضمامه لصفوف منتخب مصر للاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.