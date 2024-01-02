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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض والبانيه

صدى البلد

انخفضت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، لتتراجع أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 2 جنيه، لتسجل الآن 64 جنيها، بعدما كانت تسجل 66 جنيها.

يبدأ سعر الفراخ البيضاء اليوم من 64 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 110 جنيهات بحد أقصى.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم

أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح بين 72 و73 جنيها.

وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 56 جنيهًا.

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سعر البانيه اليوم 2 يناير


تصل أسعار البانيه في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض

أما عن أسعار بورصة البيض، اليوم الثلاثاء، فبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 و132 جنيها للطبق، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بين 145 و150 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11.00 و12.00 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، بين 7.50 و8.00 جنيهات.

فيما أعلنت وزارة الزراعة، أنه تم إطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة يوم الأحد التي يصل عددها 16 سيارة الى محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة امام مبنى الاصلاح الزراعي بالدقي.

وقال الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير وتنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بانخفاض الأسعار تم طرح كميات كبيرة من البيض فى منافذ الزراعة.

وسبق أن صرح "الفولي" لـ"صدي البلد"، أن سعر كرتونة البيض المطروح بالمنافذ بسعر 125 جنيها للكرتونة،  فى حين أنه بالخارج وصل سعر الكرتونة إلى 135 جنيها، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد . وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي أن جميع الهيئات المختلفة بوزارة الزراعة تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة من بيض ولحوم ودواجن وغيرها من السلع بهدف خلق روح تنافسية فى السوق وتخفيض الأسعار لتسهيل حياة المواطنين.

اسعار الدواجن البيض اسعار البيض أسعار الفراخ الفراخ البيضاء

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