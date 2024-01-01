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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

66 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض في أول أيام 2024

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 1 يناير 2024.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

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أسعار الدواجن اليوم
 

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيه للكيلو، و البيضاء تسجل 66 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  54 جنيهًا للكيلو.

 

والدواجن الساسو ما بين 71 و 72 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم
 

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 124 و 125 جنيها

للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 124 و 125 جنيها

للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت
 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 24 و 27 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 18 و 19 جنيها.

 والكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7.5 جنيهات.  


 

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