66 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض في أول أيام 2024

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 1 يناير 2024.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيه للكيلو، و البيضاء تسجل 66 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 54 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 71 و 72 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



و تراوح سعر البيض الأبيض بين 124 و 125 جنيها

للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 124 و 125 جنيها

للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 24 و 27 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 18 و 19 جنيها.

والكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7.5 جنيهات.



