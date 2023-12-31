الحكومة تتدخل لضبط الأسعار.. إجراءات جديدة لمنع تكرار أزمة الدواجن

مع اقتراب شهر رمضان تزداد المخاوف من حدوث أزمة في أسعار السلع الأساسية وخاصة الدواجن، لذلك قامت الدولة بالعديد من التحركات وبذلت الكثير من الجهود لتخفيض أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ضبط أسعار الدواجن

ضبط أسعار الدواجن

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، من بينها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الأحد في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 89.26 جنيه، بتراجع 1.39 جنيه. ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.94 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 108.73 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

وجاءت أسعار البيض اليوم كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 135 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 123 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 125 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 140 جنيه.

ضبط أسعار الدواجن

ضبط أسعار 7 سلع أساسية

من جانبه، قال نائب رئيس شعبة الدواجن، أبوالفتوح عبدالمعز، إن هناك 7 سلع سيتم العمل على خفض أسعارهم من بينهم الدواجن الحية والمجمدة وكذلك البيض، مضيفًا ان الأسعار الآن في أدنى مستوياتها لأن تكلفة الأعلاف ارتفعت كثيرًا خلال آخر شهرين، إذ كان طن الأعلاف سعره يتراوح ما بين 18 و 19 ألف ولكن الآن وصل لـ 23 و 24 ألف جنيه، مما أثر على المنتج النهائي لتكلفة الدجاجة.

وأضاف أبوالفتوح في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تكلفة الكيلو من لحم الدجاج تصل إلى 65 جنيه، وتباع في المزرعة الآن بحوالي 62 جنيه، لافتًا إلى أن الدولة وغرفة الدواجن تبذل كافة ما في وسعها حتى لا يحدث تلاعب بالأسعار من قبل التجا، كما تعمل على زيادرة الانتاج والضخ في الأسواق بأسعار مناسبة، وأحيانًا تتحمل الخسارة.

وتابع : الشهور القادمة يزيد فيها الاستهلاك إذ أنها شهور كريمة ورمضان قادم لذلك يجب زيادة الانتاج حتى يواكب الاستهلاك وحتى تثبت الأسعار، لأنه عندما يكون الطلب أكثر من المعروض التاجر يستغل ذلك ويزيد الأسعار، لافتًا إلى أن مصر تنتج يوميًا حوالي 3 إلى 4 مليون كتكوت، بمتوسط 140 بيضة للفرد سنويًا.

وعملت الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار السلع الأساسية، وتم الاستماع إلى مشكلات اتحاد الصناعات والمسئولين، فيما يتعلق بوفر السلع، وأعلن رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضا بالأسعار.

وشدد على أنه سيكون هناك تسهيلات وافراجات عن البضائع، وسيتم مواجهة كل من يتلاعب في الأسعار، وأي نوع من زيادة الأسعار لن يكون مسموح به، والدولة ستتحرك لخفض أسعار السلع الرئيسية، موضحا أن هناك 7 سلع سينخفض أسعارها من 15% إلى 25% وهي كالتالي: