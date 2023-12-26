طريقة عمل الفراخ مع الزعتر والسماق في البريستو

قدمت الشيف لميس سعيد طريقة جديدة لتحضير الفراخ مع الزعتر والسماق.



المقادير لعمل الفراخ مع الزعتر والسماق



دجاجة مقطعة الى 8 قطع.

4 ملاعق طعام زيت زيتون.

2 فليفلة خضراء .

2 بطاطا متوسطة الحجم .

4 جزر متوسط الحجم.

1 بصلة كبيرة.

1 ملعقة طعام سماق .

1 ملعقة طعام زعتر .

1 ملعقة صغيرة بهارات.

القليل من الملح.

1 2/1 كوب ونصف ماء.



طريقة عمل فراخ بالزعتر والسماق



1-تقطع البصلة الى شرائح رفيعة.

2-بعد غسل الفليفلة وتقشير الجزر والبطاطا تقطع جميعها الى قطع كبيرة.

3-يوضع ملعقتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة وتذبل الخضار في المقلاة فوق نار متوسطة.

4-توضع ملعقتين من الزيت في البريستو ويضاف لها البصل وتحمر البصلة قليلا حتى يصبح لونها أصفر وتذبل.

5-ثم يضاف لها الدجاج ويحمر لمدة 10 دقائق على نار متوسطة من جميع الجهات.

6-يضاف كوب ونصف من الماء بالبريستو ويضاف الزعتر المطحون والبهارات والملح والخضار.

7-ويقلبوا معا ليختلطوا ثم تغلق البريستو جيدا وتترك على نار حامية حتى تبدأ البريستو بالتصفير.

8-توطى النار وتترك البريستو على النار ل25 دقيقة.

9-وتٌقدم ساخنة وبالهنا والصحة.