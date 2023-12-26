طريقة عمل الفراخ مع الزعتر والسماق في البريستو

قدمت الشيف لميس سعيد طريقة جديدة لتحضير الفراخ مع الزعتر والسماق.
المقادير لعمل الفراخ مع الزعتر والسماق
دجاجة مقطعة الى 8 قطع.
4 ملاعق طعام زيت زيتون.
2 فليفلة خضراء .
2 بطاطا متوسطة الحجم .
4 جزر متوسط الحجم.
1 بصلة كبيرة.
1 ملعقة طعام سماق .
1 ملعقة طعام زعتر .
1 ملعقة صغيرة بهارات.
القليل من الملح.
1 2/1 كوب ونصف ماء.
طريقة عمل فراخ بالزعتر والسماق
1-تقطع البصلة الى شرائح رفيعة.
2-بعد غسل الفليفلة وتقشير الجزر والبطاطا تقطع جميعها الى قطع كبيرة.
3-يوضع ملعقتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة وتذبل الخضار في المقلاة فوق نار متوسطة.
4-توضع ملعقتين من الزيت في البريستو ويضاف لها البصل وتحمر البصلة قليلا حتى يصبح لونها أصفر وتذبل.
5-ثم يضاف لها الدجاج ويحمر لمدة 10 دقائق على نار متوسطة من جميع الجهات.
6-يضاف كوب ونصف من الماء بالبريستو ويضاف الزعتر المطحون والبهارات والملح والخضار.
7-ويقلبوا معا ليختلطوا ثم تغلق البريستو جيدا وتترك على نار حامية حتى تبدأ البريستو بالتصفير.
8-توطى النار وتترك البريستو على النار ل25 دقيقة.
9-وتٌقدم ساخنة وبالهنا والصحة.