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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفراخ مع الزعتر والسماق في البريستو

طريقة عمل الفراخ
طريقة عمل الفراخ مع الزعتر والسماق في البريستو

قدمت الشيف لميس سعيد طريقة جديدة لتحضير الفراخ مع الزعتر والسماق. 

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المقادير لعمل الفراخ مع الزعتر والسماق


دجاجة مقطعة الى 8 قطع.
4 ملاعق طعام زيت زيتون.
2 فليفلة خضراء .
2 بطاطا متوسطة الحجم .
4 جزر متوسط الحجم.
1 بصلة كبيرة.
1 ملعقة طعام سماق .
1 ملعقة طعام زعتر .
1 ملعقة صغيرة بهارات.
القليل من الملح.
1 2/1 كوب ونصف ماء.


طريقة عمل فراخ بالزعتر والسماق


1-تقطع البصلة الى شرائح رفيعة.
2-بعد غسل الفليفلة وتقشير الجزر والبطاطا تقطع جميعها الى قطع كبيرة.
3-يوضع ملعقتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة وتذبل الخضار في المقلاة فوق نار متوسطة.
4-توضع ملعقتين من الزيت في البريستو ويضاف لها البصل وتحمر البصلة قليلا حتى يصبح لونها أصفر وتذبل.
5-ثم يضاف لها الدجاج ويحمر لمدة 10 دقائق على نار متوسطة من جميع الجهات.
6-يضاف كوب ونصف من الماء بالبريستو ويضاف الزعتر المطحون والبهارات والملح والخضار.
7-ويقلبوا معا ليختلطوا ثم تغلق البريستو جيدا وتترك على نار حامية حتى تبدأ البريستو بالتصفير.
8-توطى النار وتترك البريستو على النار ل25 دقيقة.
9-وتٌقدم ساخنة وبالهنا والصحة.

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