صحية ومفيدة للأطفال.. أسهل طريقة لعمل صينية الرقاق بالخضار

إذا كنت من محبي المعجنات فيمكنك تعلم طريقة عمل صينية الرقاق بالخضار وهى ضمن الوجبات المفضلة لدى الصغار والكبار.

واليك طريقة عملها.

طريقة عمل صينية رقاق بالخضار:



المقادير:

‏- 8 رقاق

‏- 2 كوسة مقطعة مكعبات

‏- 2 جزر مقطع مكعبات

‏- 1 باذنجان أسود كبير مقطع مكعبات

‏- 1 بصل مقطع شرائح

‏- 3 فص ثوم مهروس

‏- 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم

‏- 2 معلقة كبيرة سمن

‏- 1 لتر مرق الدجاج

‏- ½ معلقة صغيرة كمون

طريقة التحضير:

في مقلاة كبيرة على النار نضع معلقتين كبيرة زبدة أو سمن ونقوم بتشويح البصل حتى يذبل.

نضيف الجزر والكوسة والباذنجان ونشوح حوالي خمس دقائق.

نضيف الثوم ونقلب حتى تظهر رائحته.

نضيف الصلصة والملح والفلفل والكمون ونقلب جيدا حوالي خمس دقائق أخرى.

نقوم بوضع المرق الساخن في قالب فرن دائري واسع.

نجهز قالب أخر الذي سنخبز به الرقاق ونقوم بدهنه بالسمن او الزبدة.

نقوم بوضع شريحة رقاق في المرق الساخن ثم نضعه في القالب ونكرر الخطوة مع 3 شرائح أخرى

نقوم بوضع الحشو ونغطيه بالأربع شرائح المتبقية من الرقاق بعد تغميسه في المرق الساخن.

نضيف حوالي نصف كوب مرق على الرقاق ونقوم بدهن السطح بالسمن وتخبز في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى يحمر وجهها.



وتقطع إلى مربعات فور خروجها من الفرن وتقدم ساخنة.