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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبق الشتاء المفضل.. طريقة عمل شوربة الشعرية بالخضار بمذاق شهي

شوربة الشعيرية
شوربة الشعيرية

تعد شوربة الخضروات ،الشهية أحد أنواع الشوربة المفضلة والمحببة لدى العديد من  الأشخاص خصوصا في الشتاء، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة، وتدخل الشعرية في تحضير العديد من الوصفات، وفيما يلي نقدم خطوات عمل شوربة الشعرية بالخضار.


طريقة عمل شوربة الشعرية بالخضار:


المقادير:

‏-  1 كوب شعرية
‏-  1 كوب كوسا مقطعة
‏-   كوب ملفوف مقطع
‏-   كوب جزر مبشور
‏-  3 كوب ماء ساخن
‏-  ½ كوب بصل مفروم
‏-  2 مكعب مرق دجاج
‏-   فص ثوم مهروس
‏-  4 معلقة كبيرة زيت
‏-  1 معلقة صغيرة ملح

 

طريقة التحضير:

ضعي الزيت في قدر على النار، أضيفي الشعيرية وقلبي قليلاً.
أضيفي البصل والثوم وقلبي.
أضيفي الجزر المبشور والكوسا والملفوف وحركي المكونات مع بعضها البعض.

بهري بالملح وأضيفي مكعبات مرق الدجاج.

اسكبي الماء الساخن، واتركي الشوربة حتى ينضج الخضار.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.

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