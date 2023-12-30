انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

يهتم ربات البيوت يوميا بالبحث عن أسعار الدواجن بالأسواق قبل الشراء ، والتى أصبحت مستقرة إلى حد كبير بعد تذبذبات كبيرة أصابت سوق الدواجن خلال الفترة الماضية بسبب قلة الأعلاف إلا أنه بفضل الجهود الحكومية استقر السوق مرة أخري .



أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 65 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا بالمزرعة ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 74 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 110.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 135 ل 150 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض

• سعر كرتونة الأحمر 115 بعد 128 جنيها في المزرعة.

• تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 120-125 جنيها.

• سعر كرتونة البيض الأبيض 120 بعد 126 جنيها.

• تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 125 جنيها.



ارتفاع أسعار الديك الرومي



وعلى سياق آخر ، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن سعر كيلو الديك الرومي حي وصل لـ 125 جنيها لأول مرة وهو نفس سعر كيلو اللحم من العجول الجاموسي القائم، وهو أعلى من أسعار العام الماضي في نفس التوقيت بنحو 40% .



ولفت “نقيب الفلاحين” إلي أن إرتفاع أسعار الرومي يرجع لزيادة الطلب عليه بمناسبة أعياد رأس السنه وقلة المعروض منه.



وأضاف عبدالرحمن أن الديك الرومي الواحد يتراوح سعره حاليا من 1000 حتي 3000 جنيه حسب الوزن ومكان البيع فيما يصل الكيلو من الرومي خالي العظم الي 350 جنيه



وأشار عبدالرحمن إلي أن سبب هذا الارتفاع يرجع الي العادات والتقاليد لدي بعض المصريين والذين يفضلون اكل لحوم الرومي في أعياد الميلاد مما زاد الطلب عليه هذه الأيام بالرغم من قلة المعروض بسبب إرتفاع تكلفة تربية الرومي والذي يحتاج لكميه كبيره من البروتين في تغذيته ولذا يحتاج الي اعلاف خاصه ورعاية كبيره ويستغرق نضج الديك الرومي مدة أطول من الدواجن حيث تصل الي 5 اشهر تقريبا مع ارتفاع أسعار كتكوت الرومي الذي تجاوز سعره حاليا الـ 100 جنيه.