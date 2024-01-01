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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

صدى البلد

تهتم ربات البيوت يوميا بالبحث عن أسعار الدواجن بالأسواق قبل الشراء، والتي أصبحت مستقرة إلى حد كبير بعد تذبذبات كبيرة أصابت سوق الدواجن خلال الفترة الماضية بسبب قلة الأعلاف إلا أنه بفضل الجهود الحكومية استقر السوق مرة أخرى.
 

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  66 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا بالمزرعة، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها. 

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ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 71 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات. 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  125 ل 130 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.
 

وأعلنت وزارة الزراعة، أنه تم إطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة اليوم الأحد والتي يصل عددها ١٦ سيارة الى محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة امام مبنى الاصلاح الزراعي بالدقي.
 

وقال الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير وتنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بانخفاض الأسعار تم طرح كميات كبيرة من البيض فى منافذ الزراعة.

 

أسعار البيض بالمنافذ

 

وأضاف "الفولي" خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، أن سعر كرتونة البيض المطروح بالمنافذ بسعر 125 جنيها للكرتونة،  فى حين أنه بالخارج وصل سعر الكرتونة إلى 135 جنيها، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد . 

وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي أن جميع الهيئات المختلفة بوزارة الزراعة تعمل علي توفير السلع بأسعار مخفضة من بيض ولحوم ودواجن وغيرها من السلع بهدف خلق روح تنافسية فى السوق وتخفيض الأسعار.

كما قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ، إنه سيتم توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة تصل إلي 125 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة فى المنافذ بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف "صالح" أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضة سنويا. 

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