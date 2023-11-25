أسعار كرتونة البيض والدواجن اليوم السبت 25 - 11 – 2023

أسعار الدواجن اليوم السبت 25 - 11 – 2023
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 65 جنيها للكيلو.
و تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 60 و62 جنيها للكيلو سجل سعر الدواجن البلدي 120 جنيهًا.
وسجل سعر البط المسكوفي إلى 100 جنيهًا.
و تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و26 جنيها.
و سجل الكتكوت «ساسو» 20 إلى 21 جنيها.
أسعار البيض اليوم السبت 25 - 11 – 2023
سجل سعر البيض الأبيض من 115 جنيها للكرتونة
ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا.
سجل سعر البيض الأحمر 115 جنيهًا للكرتونة
ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا.
سجل البيض البلدي بين 131 جنيهًا للكرتونة
ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا