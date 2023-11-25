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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار كرتونة البيض والدواجن اليوم السبت 25 - 11 – 2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أسعار الدواجن اليوم السبت 25 - 11 – 2023

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 65 جنيها للكيلو.

و تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 60 و62 جنيها للكيلو سجل سعر الدواجن البلدي 120 جنيهًا.

وسجل سعر البط المسكوفي إلى 100 جنيهًا.

و تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و26 جنيها.

و سجل الكتكوت «ساسو» 20 إلى 21 جنيها.

 

أسعار البيض اليوم السبت 25 - 11 – 2023

سجل سعر البيض الأبيض من 115 جنيها للكرتونة

 ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا.

سجل سعر البيض الأحمر 115 جنيهًا للكرتونة

ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا.

سجل البيض البلدي بين 131 جنيهًا للكرتونة

ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا

أخبار اسعار الدواجن اليوم سعر البيض البلدي سعر البيض الأحمر سعر الكتكوت اليوم سعر كيلو الفراخ

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