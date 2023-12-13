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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

صدى البلد

يتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض قادم فى أسعار الدواجن نظرا لتراجع أسعار الأعلاف من ناحية ، وقلة الطلب عليها وانخفاض القوة الشرائية من ناحية أخري ، حيث أن استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف يسهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق المصرية .
 

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أسعار الدواجن اليوم 
 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 64 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها ، وسجل سعر الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 81 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 87 جنيهات.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و78 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و 85 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة

 

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 70 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 105 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 70 إلى 75 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 90 إلى 100 جنيها

أسعار الكتاكيت
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 26 : 30 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 15 -16 جنيهًا
 

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 117 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 134 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 140 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 115 جنيها .

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن جزءً كبيرًا من المنتجين رجعوا إلى السوق بعد ثبات الأسعار واستقرارها وتوافر المواد الخام.
 

70% مدخلات 

وأضاف "الزيني " خلال تصريحات ل "صدي البلد" ، أن الأعلاف تمثل نحو 70% من مدخلات الإنتاج، مما يؤثر على سعر الكتكوت، فهناك علاقة متوازية بين أسعار الأعلاف وبين أسعار الدواجن مما يؤدي الي انتعاش السوق مرة أخرى.
 

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " إلي أن الأسعار تحتاج إلى وقت لتنعكس على المستهلك ، لافتا إلي أن القطاع الداجني من أهم القطاعات والتي تساهم في توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة

كما يتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.
 

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