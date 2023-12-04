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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تراجعت 40 جنيها| ضربة قاضية لـ أسعار الدواجن خلال 10 أشهر.. بشرة خير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعيش الأسواق المحلية في قطاع الدواجن، حالة من التقلبات والتحولات المستمرة في أسعار المنتجات. 

وخلال الأشهر العشرة الماضية، شهدنا تراجعًا كبيرًا في أسعار الدواجن، ولاسيما الدواجن البيضاء المشهورة. 

وهذا التغير المفاجئ أثر بشكل كبير على السوق المحلي، وأثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب والتأثيرات المترتبة على هذا الانخفاض الملحوظ في الأسعار. 

وفي هذا التقرير، سنقوم بتحليل وتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في سوق الدواجن، ونسلط الضوء على العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة وتأثيرها على المستهلكين وأصحاب الأعمال في هذا القطاع المهم.
 

الدواجن الاسواق اسعار المنتجات الأشهر الانخفاض الحكومة

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