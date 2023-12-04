سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

في خطوة مهمة وحاسمة، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2023 الذي يحمل تأثيرات كبيرة على سوق التجارة الداخلية للسكر في مصر.

وسنتناول في هذا التقرير، تفاصيل القرار وأثره على مستوردي السكر وشروطه الجديدة.

إلزام بالإعلان الإلكتروني

وتعتبر أحدث تعديلات قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، حيث يتوجب على مستوردي السكر الآن الإعلان الإلكتروني الأسبوعي.

ويجب على الشركات المستوردة تقديم بيانات دقيقة بشأن الكميات المستوردة وفواتير البيع الإلكترونية، بما في ذلك سعر البيع والرصيد الموجود وقت الإعلان.

