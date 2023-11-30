الرغيف بجنيه وكارت ميزة| القصة الكاملة لطرح الخبز خارج بطاقات التموين.. وهذا موعد التطبيق

أثارت التصريحات الأخيرة للدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، حول تغيرات في سياسة توزيع الخبز المدعم، اهتمامًا كبيرًا في الشارع.

ويأتي هذا في سياق إطلاق مشروع كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية، والذي يعد خطوة هامة نحو تحسين حياة المواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية.

كارت الخبز: هدفه ومميزاته

ويهدف مشروع كارت الخبز إلى توفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين غير الحاصلين على بطاقات التموين، وذلك بسعر التكلفة الفعلية للرغيف.

ويعتمد هذا المشروع على تسهيل وتوفير الخبز البلدي، الذي يتم إنتاجه من قبل نحو 30 ألف مخبز تمويني، لغير حاملي البطاقات التموينية.

والهدف من ذلك هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتحسين مستوى حياته.

