عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بورصة الدواجن اليوم|تراجع أسعار الفراخ وبشائر بانخفاض أكبر.. كم وصل سعر الكيلو؟

صدى البلد

تعتبر أسعار الدواجن أحد الأمور التي يهتم الكثيرون في مصر بشأنها، فمنذ أن شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا وبات الجميع يترقب انخفاضها مرة أخرى، حتى جاءت البشرى التي ينتظرها الجميع وشهدت أسعار الفراخ تراجعًا ملحوظًا.. فكم بلغ سعر الكيلو منها؟

txt

بعد نقلها للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية أسما إبراهيم

txt

«عاوزه تعلِّي الريتش».. خناقة فطيرة طاقية السلطان تثير الجدل على السوشيال ميديا

انخفاض أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ، حيث تتأثر صناعة الدواجن بالعرض والطلب، حيث تأثرت بأسعار الأعلاف وفقًا للأحوال الاقتصادية، والجدير بالذكر أن الدولة المصرية حققت مؤخرًا الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة تصل إلى 90%، وتسعى إلى فتح أسواق جديدة في دول أخرى لزيادة الصادرات.

انخفضت أسعار الفراخ بقوة حيث يبدأ سعر الكيلو منها اليوم من 61 - 62 جنيهًا في المزرعة بعد ما كان 77 جنيهًا في أكتوبر الماضي، حيث بات يصل سعرها للمستهلك بسعر 63 جنيهًا، بعد ما كانت تصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم 

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 61 جنيهًا في المزرعة، و63 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 69.5 - 80 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 140- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50 -55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 32-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض 

استقر سعر البيض لليوم الثاني على التوالي بعد الانخفاض خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعرها: 

  • كرتونة البيض الأبيض سجلت في بورصة الدواجن 115 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيها
  • كرتونة البيض الأحمر سجلة 130 جنيها بالمزارع، وتصل للمستهلك في الأسواق بسعر 140 جنيها
  • سعر كرتونة البيض البلدي تصل للمستهلك بسعر 150 جنيها.

استمرار الإفراج الجمركي عن الأعلاف

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدا أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

اسعار الدواجن انخفاض أسعار الدواجن الفراخ البيضاء سعر كرتونة البيض الافراج الجمركي عن الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

موضوعات متعلقة

شرط وحيد لإنهاء الحرب على غزة| ماذا ينتوي جيش الاحتلال خلال الأيام القادمة؟

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور تكشف صدمتها بعد رحيل والدها.. شاهد

بعد نقلها للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية أسما إبراهيم

«عاوزه تعلِّي الريتش».. خناقة فطيرة طاقية السلطان تثير الجدل على السوشيال ميديا

اتوقفت 5 مرات| سبب سادس لمنع ريهام سعيد من الظهور.. وشرط وحيد للعودة

اتحجبت واختفت.. حقيقة عمل الفنانة نورهان مدرسة انجليزي للإنفاق على ابنها| تفاصيل

بدلة رقص فاضحة.. تفاصيل سقوط الراقصة فرسة وحقيقة إدارتها شبكة فتيات ليل

كسرت الـ 50|هل تتذكرون أول ظهور لـ رانيا يوسف على الشاشة بمسلسل شهير| شاهد

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

خبيرة أبراج تتوقع توقيت نهاية حرب إسرائيل وغزة

قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. مفاجأة سارة من وزير المالية |ماذا قال؟

انفجارات عنيفة تهز خيرسون الأوكرانية.. وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ