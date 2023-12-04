بورصة الدواجن اليوم|تراجع أسعار الفراخ وبشائر بانخفاض أكبر.. كم وصل سعر الكيلو؟

تعتبر أسعار الدواجن أحد الأمور التي يهتم الكثيرون في مصر بشأنها، فمنذ أن شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا وبات الجميع يترقب انخفاضها مرة أخرى، حتى جاءت البشرى التي ينتظرها الجميع وشهدت أسعار الفراخ تراجعًا ملحوظًا.. فكم بلغ سعر الكيلو منها؟

انخفاض أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ، حيث تتأثر صناعة الدواجن بالعرض والطلب، حيث تأثرت بأسعار الأعلاف وفقًا للأحوال الاقتصادية، والجدير بالذكر أن الدولة المصرية حققت مؤخرًا الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة تصل إلى 90%، وتسعى إلى فتح أسواق جديدة في دول أخرى لزيادة الصادرات.

انخفضت أسعار الفراخ بقوة حيث يبدأ سعر الكيلو منها اليوم من 61 - 62 جنيهًا في المزرعة بعد ما كان 77 جنيهًا في أكتوبر الماضي، حيث بات يصل سعرها للمستهلك بسعر 63 جنيهًا، بعد ما كانت تصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 61 جنيهًا في المزرعة، و63 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 69.5 - 80 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 140- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 50 -55 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 32-40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

استقر سعر البيض لليوم الثاني على التوالي بعد الانخفاض خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعرها:

كرتونة البيض الأبيض سجلت في بورصة الدواجن 115 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيها

كرتونة البيض الأحمر سجلة 130 جنيها بالمزارع، وتصل للمستهلك في الأسواق بسعر 140 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي تصل للمستهلك بسعر 150 جنيها.

استمرار الإفراج الجمركي عن الأعلاف

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدا أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.