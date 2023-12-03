بعد نقلها للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية أسما إبراهيم

تعرضت الإعلامية أسما إبراهيم، خلال الساعات القليلة الماضية، لـ وعكة صحية مفاجئة، نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها، وذلك بنشرها صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فما تفاصيل حالتها الصحية للإعلامية؟.

تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية أسما إبراهيم

نُقلت الإعلامية أسما إبراهيم خلال الساعات الماضية إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشرت عبر خاصية الأستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لـ ذراعها بينما كانت تتلقى العلاج، وعلقت عليها كاتبه: « الحمد لله».

بعد ما خضعت الإعلامية أسما إبراهيم للعلاج بإحدى المستشفيات طمأنت جمهوها عبر خاصية الأستوري على موقع السوشيال ميديا انستجرام، عن حالتها الصحية قائلة: «أنا بخير الحمد لله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، الحمد لله أنا شوفت كمية حب منكم، شكرًا من قلبي».

عن الإعلامية أسما إبراهيم..

الإعلامية أسما إبراهيم هي مذيعة من مواليد محافظة الإسكندرية، ودرست في كلية الإعلام بجامعة العلوم والتكنولوجيا، وخلال مسيرتها الإعلامية حظيت بشهرة واسعة بعد تقديمها برنامج «الحبر السري»، الذي يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر فضائية «القاهرة والناس»، والذي استضافت خلاله الكثير من النجوم.

حصدت الإعلامية أسما إبراهيم مؤخرًا جائزة «Falcon of the year» في مهرجان ضيافة الذي أٌقيم في دبي، في نوفمبر الماضي.ر