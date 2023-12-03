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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اتوقفت 5 مرات| سبب سادس لمنع ريهام سعيد من الظهور.. وشرط وحيد للعودة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

للمرة السادسة في تاريخ مسيرتها الإعلامية، تتعرض الإعلامية ريهام سعيد للوقف والمنع من الظهور، لحين انتهاء التحقيقات.

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سبب إيقاف ريهام سعيد

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، وقف الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على شاشة قناة هي التي انضمت إليها مجددًا بسبب الشكوى المقدمة ضدها من قناة الشمس.

وكانت ريهام سعيد أعلنت مغادرتها لقناة الشمس وذلك من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، غير أن القناة نفت ذلك.

وأكدت إدارة قناة الشمس أن تعاقد ريهام سعيد من القناة لم ينته، وبناء عليه لا يحق لها الظهور على فضائية أخرى، وهو ما خالفته ريهام سعيد بالظهور من خلال قناة هي.

لذا قررت نقابة الإعلاميين وقف ريهام سعيد لحين الانتهاء من التحقيق في الشكوى المقدمة من قناة الشمس.

شرط وحيد للعودة

الإعلامية ريهام سعيد كتبت في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية: قررت الانسحاب من قناة الشمس من الان لظروفي الصحية و سأتخذ اجراءاتي القانونية لفسخ العقد .. مع تمنياتي  للجميع بكل التوفيق.

ويبدو أن انسحاب ريهام سعيد من القناة لم يكن بالصورة المتفق عليها بين الطرفين، لذا تقدمت قناة الشمس بشكوى ضد ريهام سعيد.

وتبقى أمام ريهام سعيد شرط وحيد للعودة من خلال قناة هي، تتمثل في تقنين فسخ تعاقدها مع قناة الشمس بالتراضي، وسحب الشكوى المقدمة ضدها وعد إدانتها من جانب التحقيقات التي تخضع لها في نقابة الإعلاميين.

5 إيقافات سابقة

ويعتبر إيقاف ريهام سعيد هو السادس في مسيرتها حيث تم إيقافها قبل ذلك 5 مرات اولها عام 2015، بسبب قضية فتاة المول الشهيرة التي اثارت ضجة كبيرة.

الإيقاف الثاني كان عام 2017 من جانب نقابة الإعلاميين بسبب استضافتها سيدة متزوجة وعشيقها، وعرض قصة الخيانة الزوجية على الشاشة.

ثالث الإيقافات جاء في عام 2018 بسبب اتهام بعض مساعديها باختطاف طفلين لتصوير أحد الحلقات، ورابعها كان بسبب توجيه اتهامات لها بتصريحات مهينة لمرضى البدانة في القضية الشهيرة عام 2019.

والإيقاف الخامس كان سنة  2020، بسبب بث أزمة حلقة مخالفة عن الصيد البري باستخدام الثعالب.

إيقاف ريهام سعيد ريهام سعيد نقابة الاعلاميين قناة الشمس الصيد البري

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