اتحجبت واختفت.. حقيقة عمل الفنانة نورهان مدرسة انجليزي للإنفاق على ابنها| تفاصيل

بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، واحتفت عن المجال فجاة، واشتهرت بين جمهورها باسم « سميرة» التي أحبها الحاج متولي وابنه سعيد، في مسلسل عائلة الحاج متولي، وعلى الرغم من مرور سنوات على اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب إلا أنها مازالت محفورة في ذاكرة جمهور السينما المصرية.

اعتزلت الفنانة نورهان التمثيل منذ عدة سنوات وارتدت الحجاب بصورة مفاجئة، الأمر الذي فوجئ به الكثير من جمهورها، ليتبين بعد ذلك أن زوجها هو سبب هذا الابتعاد والحجاب، إذ انها عادت للفن مرة أخرى بعد طلاقها منه، فمن هو؟ وما حقيقية عملها مدرسة لغة إنجليزية للإنفاق على نجلها الوحيد؟..

ابتعاد نورهان عن الوسط الفني

بعد ما اكتسبت الفنانة نورهان شهرة واسعة، وأصبح لها جمهورها، ابتعدت عن الوسط الفني عام 2004م، بعد ما جمعتها مع الشاعر الغنائي إبراهيم عبدالفتاح قصة حب كبيرة، استمرت 3 سنوات، لُيثمر هذا الحب عن زواج الذي استمر لمدة سنوات طويلة عن إنجابها ابنها الوحيد مُعاذ.

على مدار سنوات بعد الزواج اختفت الفنانة نورهان عن الوسط الفني، إلا أنها لم تعلن اعتزالها الفن، وفي عام 2014، أعلنت نورها انفصالها عن زوجها وعودتا للفن مرة أخرى، إلا أنها ظهرت بوزن زائد على عكس المعتاد منها، لكنها سرعان ما عادت لشكلها السابق مرة أخرى.

دائمًا ما تحرص الفنانة نورهان على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، حيث أنها لم تظهر للأضواء طوال مدة زواجها التي استمرت 10 سنوات، إلا أنها كانت دائمة الظهور برفقة ابنها في الكثير من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نورهان تعمل مُدرسة لغة إنجليزية

قررت الفنانة نورهان في إحدى الفترات اعتزال الفن والتفرغ لابنها الوحيد، حيث ارتدت في تلك الفترة الحجاب وعملت كمدرسة لمادة اللغة الإنجليزية وللدراما في إحدى المدارس الخاصة، لكنها خلعت الحجاب وعادت للتمثيل مرة أخرى بعد طلاقها من خلال مشاركتها في مسلسل هبه رجل الغراب الجزء الأول، الذي تم عرضه عام 2014.

زواج نورهان من مجهول

استمرارًا لعزل الفنانة نورهان حياتها الشخصية عن أضواء الكاميرات، أعلنت عام 2017 عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن زواجها مرة أخرى، وقامت بتغيير الحالة الاجتماعية إلى «متزوجة»، لكنها لم تكشف عن هوية العريس.