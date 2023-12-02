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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدلة رقص فاضحة.. تفاصيل سقوط الراقصة فرسة وحقيقة إدارتها شبكة فتيات ليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واقعة أثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور انتشارها، خاصة بعد ما تداول الجميع تفاصيل سقوط شبكة الدعارة التي كانت تخفيها إحدى الملاهي الليلية في منطقة العجوزة وتقودها راقصة تُدعى فرسة.. فما حقيقة إدارة الراقصة لشبكة دعارة؟

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قصة سقوط الراقصة فرسة

اعتادت راقصة تُدعى فرسة الرقص داخل كبارية في منطقة العجوزة، دون الحصول على تصريح ممارسة الرقص، وبمجرد أن وردت تلك المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، شنت أجهزة مباحث الآداب في الجيزة حملة مكبرة على الملهى الليلي وألقت القبض عليها على الفور.

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكشفت التحريات أن الراقصة فرسة اعتادت التواجد داخل الملهى الليلي لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح مزاولة مهنة الرقص، وترتدي بدل رقص غير رمصرح بها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.

شقوط شبكة دعارة تقودها الراقصة قشطة 

في الملهى الليلي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على راقصة يطلقون عليها «قشطة»، اتخذت الرقص داخل الملاهي الليلية ستار لجرائمها في ممارسة الرذيلة، وذلك لإخفاء نشاطها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحددها حسب كل راغب متعة الحرام، وحسب جنسيته مصري أو عربي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عنها، تبين أن هناك 8 سيدات تقودهن الراقصة «قشطة»، مكونين شبكة لمماسة الأعمال المنافية للآداب داخل كبارية بمنطقة العجوزة بمقابل مادي، وبمواجهة الأجهزة الأمنية لهم في التحقيقات اعترفن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بهدف جني الاموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشآنهن.

مواقع التواصل الاجتماعي الملاهي الليلية العجوزه شبكة دعارة فرسة أجهزة مباحث الآداب

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