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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طبيخ في الحصة الأولى| تفاصيل إحالة مدير مدرسة للتحقيق.. الموظفون بيقطفوا ملوخية

صدى البلد

يُعرف عن المدارس والجامعات أنهم سرح تعليمي له كيانه واحترامه، ففيه يتعلم الطلاب ليتخرجوا إلى المجتمع شباب مؤهلين لتولي وظائف مختلفة، وأشخاص أسوياء قادرون على قيادة المجتمع، إلا أنه وفي بعض حالات الاستثناء نجد بعض السلوكيات السلبية التي تضر بصورة تلك المؤسسات التعليمية.

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بيقطفوا ملوخية في المدرسة

في تصرف غير مقبول، أحضر بعض الموظفات في إحدى المدارس في مدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، حزم من خضار الملوخية، وباتوا يقطفون اوراقها بدلاً من تأديه مهام عملهم اليومية في المدرسة.

فوجئ رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بوجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الإداريات بالمدرسة وقيامهم بتقطيفها، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

رئيس مدينة ميت غمر يحيل مدير مدرسة وعاملين للشئون القانونية

قرر اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية إحالة مدير مدرسة واثنين من الإداريات بالمدرسه للتحقيق بالشؤون القانونية وذلك لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط في العمل. 

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة قام بها رئيس المركز، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للاإتخابات الرئاسية المقبلة يرافقه أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

كما كلف رئيس المدينة ادارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة، ومتابعة دفاتر التوقيع ومدى الالتزام داخل المدرسة.

ملوخية ميت غمر الدقهلية الملوخية اللجان الانتخابية مقرات للانتخابات الرئاسية

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