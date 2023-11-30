بعد استشارة رب العالمين.. لماذا أعلنت إنجي شرف اعتزال التمثيل بشكل مفاجئ؟

إنجي شرف.. واحدة من الوجوه المألوفة والمحبوبة لدى الكثير من الجماهير في مصر والوطن العربي، لم تكن نجمة الصف الأول لكنها استطاعت بما تملك من عفوية وطلة هادئة وموهبة أن تحجز لنفسها مكانًا وشهرة نوعية لدى الجماهير.

لم تظهر إنجي شرف منذ وقت طويل في أي من الأعمال الفنية، وربما لم يكن غيابها ملفتًا للنظر لدى الكثيرين، خاصة مع تكرار عرض مسلسل ريا وسكينة الذي أطلت من خلاله وتطل بشكل شبه دائم، بسبب ارتباط الجمهور المصري بالمسلسل وتعمد الكثير من القنوات إعادة عرضه.

مفاجأة اعتزال إنجي شرف

وبعد غياب طويل عن الأعمال الجديدة منذ فترة، فاجأت إنجي شرف متابعيها بقرار اعتزالها الذي قالت فيه إنها أخذته بعد تفكير طويل.

وكتبت إنجي شرف، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: بعد تفكير لوقت مش قصير.. وبعد استشارة رب العالمين.. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني.

لماذا اعتزلت إنجي شرف ؟

وحول أسباب اعتزال إنجي شرف، تساءل المتابعون على صفحتها لكن الفنانة المعتزلة لم تعلن أو تتحدث أو ترد على أحد بأسباب تفصيلية لاعتزالها.

وبينما وردت بعض التعليقات التي طالبت الممثلة المعتزلة بـ ارتداء الحجاب، مثل “ كملي جميلك والبسي الحجاب” .. “ لو اتحجبتي كمان هتبقي قمر ” .. لكن الفنانة لم ترد او تشير إلى هذه الاحتمالية من بينما احتفظت بكل صورها اليومية بشكل عادي.

وقبل أيام نشرت إنجي شرف منشورًا ظهر من خلاله بعض الحنين لأيام زمان والسخط على الزمن الحالي، حيث كتبت: "كل حاجة زمان كانت أحلى حتى إحنا" ، وهو ما اعطى انطباع للجمهور عن سبب اعتزالها، وهو عدم رضاها عن العمل في الوقت الحالي.

من هي إنجي شرف؟

بدأت إنجي شرف مسيرتها في مجال الإعلانات، لمدة عام، ثم اتجهت للعمل في الدراما والسينما حيث ظهرت في كثير من الاعمال الهامة مثل مسلسل الركين، وعمارة يعقوبيان، وحدائق الشيطان، والعندليب، وريا وسكينة.

وقدمت إنجي شرف عدد من الأفلام الناجحة مثل الشرف، وفتاة من إسرائيل، وبعض المسرحيات منها: شيء في صبري، فوازير أبيض وأسود تاني، المتهم مين.