فرصتك الأخيرة هذا العام| أرخص برامج الحج في مصر.. الإقامة والخدمات والطيران

تأدية فريضة الحج والعمرة أحد الفرائض التي يسعى الكثير من المسلمين حول العالم لآدائها، فزيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية فريضة تُشعر المؤمنين بالراحة النفسية والتقرب إلى الله أكثر فأكثر، ويعتبرونها سبيلا لغسل ذنوبهم، لذا يتابعون أسعار شركات السياحة المختلفة للحصول على أفضل سعر وخدمة ليتمكنوا من الذهاب إلى هناك.

أرخص برامج الحج في مصر

استعدادًا لموسم الحج، عقدت وزارة الأثار والسياحة، طوال الأشهر الماضية عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى أفضل مقترح للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.

قدمت وزارة السياحة والآثار لحجاج بيت الله الحرام، خدمتين بأسعار مختلفة..

الأولى: خدمة السكن والإقامة في فندق 3 نجوم ، والحصول على التأمين والنقل بتكلفة قدرها 191 ألف جنيه مصري

الثانية: الإقامة في فندق 5 نجوم وتوفير خدمات ترفيهية بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة في الخدمة الأولى، وذلك بسعر 450 ألف جنيه مصري.

أسعار الحج السياحي

جدير بالذكر أن أسعار الحج السياحي تختلف وفقًا للفئات العمرية، حيث تقدم مجموعة من شركات السياحة خصم مبلغ مالي لمن يتخطى عمرهم 65 عام فيما فوق، حيث جاءت الأسعار كالآتي:

بدءًا من سن 21 سنة وحتى سن 64 عاما تكون أسعار الحج السياحي من 191 ألف جنيه مصري.

البالغين 65 عام فأكثر تبدأ أسعار الحج السياحي لهم من 170 ألف جنيه مصري، وذلك بعد الخصم.

أسعار حج القرعة

أستكمالاً لمحاولات الدولة المصرية توفير خدمة السفر لتأدية فريضة الحج والعمرة، أعلنت وزارة الداخلية عن تكلفة حج القرعة 2024 في مصر، والمستندات والاوراق المطلوبة من الفائزين بها لإستكمال إجراءات السفر، والتعليمات الواجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

تبلغ تكاليف حج القرعة 2024 مبلغ 149 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة، والتي سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطني.

أوضحت وزارة الداخلية أن الفائزين بـ قرعة حج 2024م يمكنهم سداد تكلفتها بكافة فروع البنوك الوطنيه ( بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة)، وكذلك من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوي الجمهورية، وذلك على حساب مدفوعات حكومية ( مدفوعات حج القرعة)، حتى يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، على أن يتم سداد تكاليف الحج بموجب بطاقات الرقم القومي السارية.

أشارت وزارة الداخلية إلى أن عدم سداد الحاج للتكاليف خلال الفترة المحددة يُعد بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على الوزارة.