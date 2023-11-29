عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظهرت بملابس وفيديوهات فاضحة| من هي المذيعة إنجي حمادة ؟

صدى البلد

احتلت إعلامية تُدعى إنجي حمادة، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما تم إلقاء القبض عليها لنشرها مقاطع فيديو فاضحة بالتعاون مع مطرب مغمور.. فما تفاصيل القضية ومن هي تلك المذيعة؟.. 

txt

هواها يرد الروح !!..شركة تطرح مقابر ب 1.5 مليون جنيه..ما مميزاتها ؟

txt

3 سنوات ونصف خلف القضبان| لهذا السبب سُجنت سما المصري وأُفرج عنها اليوم

القبض على إنجي حمادة لنشر فيديوهات فاضحة 

ألقت الاجهزة الأمنية القبض على إعلامية تُدعى إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلفة بالآداب ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد القبض عليها اعترفت بمزاولتها نشاطها بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تحقق من خلالها أرباح مالية كبيرة غير مشروعة.

أثناء القبض على إنجي حمادة، هربت إلى المطبخ، ولم تفتح الباب لقوات الشرطة، إذ هرولت إلى المطبخ وأمسكت بسكين محاولة إيذاء نفسها، وإنهاء حياتها، إذ قامت بجرح يدها اليسرى حتى أُصيبت بـ 8 غرز، وما ان تمكن رجال المباحش من كسر الباب والقبض عليها ظلت تردد « انا معملتش حاجة أمسكوا إلي نشر الفيديو».
اتضح فيما بعد أن إنجي حمادة ليست إعلامية ولها معلومات وسوابق جنائية ومطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا الجديدة، وهي بث مقطاع فيديوهات خادشة للحياء، من خلال تطبيقي التواصل الاجتماعي «بيجو لايف ، تيك توك»، حيث تدعو خلال تلك الفيديوهات إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

أثارت مقاطع الفيديو التي نشرتها إنجي حمادة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت خلالها بملابس عارية، وتخدش الحياء العام، وامرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة القضية، وعرضها على قاضي التحقيقات بالنيابة الجزئية.

تبين أن المتهمة أنجي حمادة كانت تحمل في يدها هاتف محمول محمل عليه العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة، وكاميرا استاند تصوير بفلاش.

من هي إنجي حمادة؟

المتهمة إنجي حمادة من مواليد عام 1975م، وهي مقيمة في القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شاب أصغر منها في العمر، وسبق أن تم اتهامها بممارسة أفعال فاضحة ومخلة بالآداب.

تعمل إنجي حمادة كمقدمة برامج بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، حيث تقوم بشراء مساحات من الهواء لتقدم خلالها برنامجها، فهي لا تنتمي لأي جهة أو نقابة إعلامية معترف بها في مصر.

انجي حمادة فيديوهات فاضحة مواقع التواصل الاجتماعي التريند تيك توك بيجو لايف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

ورطة في ليفربول بسبب إصابة أليسون وجوتا قبل مباراة الدوري الأوروبي

مسئول إسرائيلي: إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مرتبطة بعودة المزيد من الرهائن

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة

جريمة مروعة لقوات الاحتلال بجنين ضد صغيرين.. وبيان عاجل لحركة حماس

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: محمد صلاح ونونيز الأخطر في البطولة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن موعد بدء العملية البرية في جميع أنحاء غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ