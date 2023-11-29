ظهرت بملابس وفيديوهات فاضحة| من هي المذيعة إنجي حمادة ؟

احتلت إعلامية تُدعى إنجي حمادة، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما تم إلقاء القبض عليها لنشرها مقاطع فيديو فاضحة بالتعاون مع مطرب مغمور.. فما تفاصيل القضية ومن هي تلك المذيعة؟..

القبض على إنجي حمادة لنشر فيديوهات فاضحة

ألقت الاجهزة الأمنية القبض على إعلامية تُدعى إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلفة بالآداب ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد القبض عليها اعترفت بمزاولتها نشاطها بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تحقق من خلالها أرباح مالية كبيرة غير مشروعة.

أثناء القبض على إنجي حمادة، هربت إلى المطبخ، ولم تفتح الباب لقوات الشرطة، إذ هرولت إلى المطبخ وأمسكت بسكين محاولة إيذاء نفسها، وإنهاء حياتها، إذ قامت بجرح يدها اليسرى حتى أُصيبت بـ 8 غرز، وما ان تمكن رجال المباحش من كسر الباب والقبض عليها ظلت تردد « انا معملتش حاجة أمسكوا إلي نشر الفيديو».

اتضح فيما بعد أن إنجي حمادة ليست إعلامية ولها معلومات وسوابق جنائية ومطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا الجديدة، وهي بث مقطاع فيديوهات خادشة للحياء، من خلال تطبيقي التواصل الاجتماعي «بيجو لايف ، تيك توك»، حيث تدعو خلال تلك الفيديوهات إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

أثارت مقاطع الفيديو التي نشرتها إنجي حمادة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت خلالها بملابس عارية، وتخدش الحياء العام، وامرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة القضية، وعرضها على قاضي التحقيقات بالنيابة الجزئية.

تبين أن المتهمة أنجي حمادة كانت تحمل في يدها هاتف محمول محمل عليه العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة، وكاميرا استاند تصوير بفلاش.

من هي إنجي حمادة؟

المتهمة إنجي حمادة من مواليد عام 1975م، وهي مقيمة في القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شاب أصغر منها في العمر، وسبق أن تم اتهامها بممارسة أفعال فاضحة ومخلة بالآداب.

تعمل إنجي حمادة كمقدمة برامج بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، حيث تقوم بشراء مساحات من الهواء لتقدم خلالها برنامجها، فهي لا تنتمي لأي جهة أو نقابة إعلامية معترف بها في مصر.