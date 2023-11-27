هواها يرد الروح !!..شركة تطرح مقابر ب 1.5 مليون جنيه..ما مميزاتها ؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلان إحدى الشركات العقارية الكبيرة، عن طرح مقابر تصل قيمتها لأكثر من 1.5 مليون جنيه، الأمر الذي اثار حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، فما سر ارتفاع سعر تلك المقابر؟..

شركة تطرح مقابر ب 1.5 مليون جنيه

أعلنت إحدى الشركات العقارية الكبيرة عن طرحها مقابر «البستان»، والتي تقع على طريق السويس في المنطقة المواجهة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تصل إلى 40 مترًا، وأنظمة سداد حتى 12 شهرًا.

بعد حالة الجدل التي أثارتها الشركة بقيمة المقابر التي طرحتها للبيع، أوضحت شركة العقارات أن تلك المقابر تتمتع بخدمات خاصة ومتكاملة، حيث تشمل «مسجد، دار مناسبات، جراج، منطقة خدمات، مبنى إدارة»، كما تتمتع المقابر بوجود صيانة دائمة وشكل موحد لجميع الوحدات وآيات قرآنية على كافة المقابر.

تبلغ مساحة حوش المقابر 40 مترًا، بإجمالي 10 عيون، بنظام اللحود المتعارف عليها، ويتكون من 8 عيون، 4 للنساء و 4 للرجال، بالإضافة إلى عظامتين بشرط شراء الحوش كاملاً بسرعة 1.5 مليون جنيه، ويتم تسليمه كامل التشطيب من الداخل، وتشطيب خارجي من الرخام، وفقًا لـ العربية.

تيسيرًا على راغبي شراء مقابر «البستان»، طرحت شركة العقارات الطارحة لها، قدمت الشركة أنظمة سداد مختلفة منها نظام الكاش ويتم خصم تطبيق خصم على هذا النظام، حيث يبلغ سعرها مليون و 436 ألف جنيه بدلاً من مليون ونصف.

وتطرح الشركة نظام تقسيط من خلال دفع مقدمة حجز قيمتها 315 ألف جنيه، وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 آلف جنيه على 12 شهر أو كل 3 أشهر 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط دفع خلال سنة.

يتم تسليم أحواش مقابر «البستان» خلال سنتين من التعاقد، وليس قبل ذلك، حيث تم طرح 500 حوش، تم بيع ما يقرب من 430 منهم، وبمجرد الانتهاء من الطرح الأول سيتم طرح المزيد من الأحواش لكن بأسعار أعلى من الطرح الأول.

هواها يرد الروح!!

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان المقابر البالغ سعرها 1.5 مليون جنيه، وسط حالة من الجدل الواسع، حيث جاءت بعض التعليقات: