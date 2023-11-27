عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هواها يرد الروح !!..شركة تطرح مقابر ب 1.5 مليون جنيه..ما مميزاتها ؟

صدى البلد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلان إحدى الشركات العقارية الكبيرة، عن طرح مقابر تصل قيمتها لأكثر من 1.5 مليون جنيه، الأمر الذي اثار حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، فما سر ارتفاع سعر تلك المقابر؟.. 

txt

3 سنوات ونصف خلف القضبان| لهذا السبب سُجنت سما المصري وأُفرج عنها اليوم

txt

السر أدهش عمرو أديب.. حماس شلّت تفكير العالم وأفشلت مخابرات أمريكا وإسرائيل

شركة تطرح مقابر  ب 1.5 مليون جنيه

أعلنت إحدى الشركات العقارية الكبيرة عن طرحها مقابر «البستان»، والتي تقع على طريق السويس في المنطقة المواجهة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تصل إلى 40 مترًا، وأنظمة سداد حتى 12 شهرًا.

بعد حالة الجدل التي أثارتها الشركة بقيمة المقابر التي طرحتها للبيع، أوضحت شركة العقارات أن تلك المقابر تتمتع بخدمات خاصة ومتكاملة، حيث تشمل «مسجد، دار مناسبات، جراج، منطقة خدمات، مبنى إدارة»، كما تتمتع المقابر بوجود صيانة دائمة وشكل موحد لجميع الوحدات  وآيات قرآنية على كافة المقابر.

تبلغ مساحة حوش المقابر 40 مترًا، بإجمالي 10 عيون، بنظام اللحود المتعارف عليها، ويتكون من 8 عيون، 4 للنساء و 4 للرجال، بالإضافة إلى عظامتين بشرط شراء الحوش كاملاً بسرعة 1.5 مليون جنيه، ويتم تسليمه كامل التشطيب من الداخل، وتشطيب خارجي من الرخام، وفقًا لـ العربية.

تيسيرًا على راغبي شراء مقابر «البستان»، طرحت شركة العقارات الطارحة لها، قدمت الشركة أنظمة سداد مختلفة منها نظام الكاش ويتم خصم تطبيق خصم على هذا النظام، حيث يبلغ سعرها مليون و 436 ألف جنيه بدلاً من مليون ونصف.

وتطرح الشركة نظام تقسيط من خلال دفع مقدمة حجز قيمتها 315 ألف جنيه، وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 آلف جنيه على 12 شهر أو كل 3 أشهر 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط دفع خلال سنة.

يتم تسليم أحواش مقابر «البستان» خلال سنتين من التعاقد، وليس قبل ذلك، حيث تم طرح 500 حوش، تم بيع ما يقرب من 430 منهم، وبمجرد الانتهاء من الطرح الأول سيتم طرح المزيد من الأحواش لكن بأسعار أعلى من الطرح الأول.

هواها يرد الروح!!  

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان المقابر البالغ سعرها 1.5 مليون جنيه، وسط حالة من الجدل الواسع، حيث جاءت بعض التعليقات: 

  • طارحين مقابر توين هاوس
  • المقابر اللي ناصية بحري سعرها أعلى
  • حتى الدفنة صعبوها علينا.. لا كدة أنا هبقى أدفن تحت البلكونة عندنا
  • أيوا صح المقابر فيها كذا ميزة بالنسبة للسعر قريبة من كارفور وهواها يرد الروح
مقابر البستان العاصمة الإدارية الجديدة دار مناسبات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

ترشيحاتنا

قبل ديربي الهلال.. رونالدو يتعرض لإصابة في مباراة النصر وبيرسيبوليس الإيراني

كيف يحتمي أطفال غزة النازحون من البرد.. صور مؤلمة تكشف المعاناة

يرتكبون أفعال محرمة.. حكم لعبة الأحكام المنتشرة بين الشباب

اتصال عاجل من زيلينسكي بالأمير محمد بن سلمان |ماذا جرى؟

ضمت 11 مصريا.. تفاصيل مفاجئة حول غرق سفينة شحن قرب اليونان

مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. السبب وأوجه الصرف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

موت الفجأة يخطف النجوم| وفاة طارق عبد العزيز داخل اللوكيشن.. رحيل أحمد الشوكي وهيثم أحمد زكي يصدم الجميع

فيديو

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ