3 سنوات ونصف خلف القضبان| لهذا السبب سُجنت سما المصري وأُفرج عنها اليوم

بعد مرور 3 سنوات ونصف على حبس الراقصة سما المصري، أفرجت الأجهزة المعنية عنها اليوم الإثنين، بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس وتغريمها 300 ألف جنيه، بسبب اتهامها في عدة تهم إثارت جدلاً واسعًا في الشارعر المصري، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.. ما قصتها؟

الإفراج عن سما المصري

بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على تنفيذ الراقصة سما المصري لعقوبتها، ودفعها غرامة 300 ألف جنيه، أفرجت جهات التحقيق عنها بعد انتهاء مدة العقوبة، ومن المتظر أن تنهي سما إجراءات الخروج من محبسها خلال الساعات القليلة القادمة، ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

سبب سجن سما المصري

كان النائب العام قد أمر بحبس الراقصة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، الشهيرة بـ سما المصري، لإتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو مصوره لها خادشة للحياء العام، وذلك عبر حساباها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تتعمد ارتكاب أفعال فاضحة ، وإعلانها بالطرق المتقدمه دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، وتعديها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

صدر ضد الراقصة سما المصري حكم من محكمة الاستئناف بحبسها سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، من خلال نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، فضلاً عن الحكم عليها بالحبس عام في التعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري، وحكم ثالث بالحبس 6 أشهر في دعوى الإعلامية ريهام سعيد التي اتهمتها بالسب والقذف.

وكانت سما المصري قد قذفت الإعلامية ريهام سعيد، بان اسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا في عرضها، وذلك بان ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها عبارات مسيئة، وأرسلت مقطع الفيديو لأصدقائها عبر تطبيق «واتس اب».

سبت سما المصري الإعلامية ريهام سعيد عن طريق التليفون، بأن وجهت لها عبارات وألفاظ خادشة للحياة وطاعنة في العرض، ونشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية ريهام سعيد بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وأرستلها لأصدقائها عبر تطبيق الواتس اب على النحو المبين بالتحقيقات.