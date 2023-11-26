المقاطعة السبب| قفزة مفاجئة في أسعار شاي العروسة .. الباكو بكام؟

لاقت حملات المقاطعة التي أطلقها الشعب المصري، إقبالاً كبيرًا حتى بات الجميع يبحث عن البدائل المصرية للمنتجات المستوردة التي تنتجها الشكات الأجنبية الداعمة لقوات الاحتلال الصهيوني، وأحد السلع الهامة التي لا يمكن أن يستغني عنها المصريون الشاي.

عادة ما يبحث المصريون عن أنواع الشاي الجديدة، فهو عادة لدى الجميع، ومع حملات المقاطعة، عاد الجميع لاستخدام منتجات الشاي المصرية، والتي أبرزها شاي العروسة، الذي شهد إقبالاً كبيرًا مقابل شركات الشاي الأجنبية التي كانت ضمن حملات المقاطعة.. الأمر الذي سبب ارتفاعا في سعر شاي العروسة.

قفزة مفاجئة في أسعار شاي العروسة

استغلت شركة شاي العروسة إقبال المواطنين على شراء منتجهم، ورفعت أسعار عبوات الشاي في مصر للمرة الرابعة هذا العام، وذلك بالتزامن مع حملات المقاطعة ضد شركة شاي ليبتون الأجنبية، حيث أكدت مصادر أن الشركة رفعت سعر كرتونة شاي العروسة 264 جنيهًا في نوفمبر الحالي 2023 إذ وصل سعر الكرتونة إلى 2340 جنيهًا بدلاً من 2076 جنيهًا، حيث بلغ سعر..

سعر شاي العروسة وزن الكيلو 210 جنيهات

سعر ربع كيلو 55 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا

العبوة وزن ثمن الكيلوجرام زادت بمقدار 3 جنيهات

حملات مقاطعة ضد شاي ليبتون

وخلال الأيام الماضية، ظهرت حملات مقاطعة شرسة ضد شركة شاي ليبتون مصر بسبب المنشأ الأجنبي للعلامة التجارية، على خلفية الحرب على غزة ومقتل نحو 15 ألف شخص مدني في فلسطين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحلت شركة شاي ليبتون في مقدمة قائمة الشركات التي طالب ملايين المصريين بمقاطعتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورجح التجار تراجع الحصة السوقية لشركة شاي ليبتون في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لصالح شاي العروسة ومنتجات الشركات الأخرى، وبخاصة أن ليبتون كانت صاحبة الحصة السوقية الأكبر في المدن المصرية.