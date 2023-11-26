عاجل
الاستشعار من البُعد والأكاديمية العربية تنظمان ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي والأقمار التعليمية برلماني:نجاح مصر في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة الأسرى يعكس دورها الاستراتيجي صحف السعودية: استشهاد 8 أشخاص بينهم طفل في الضفة الغربية.. وإضراب شامل في جنين حداداً على أرواح ضحايا الهجمات الصهيونية نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة الطعن على التقارير الائتمانية.. قواعد جديدة لشركات الاستعلام والتصنيف من البنك المركزي|الشروط والتفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المقاطعة السبب| قفزة مفاجئة في أسعار شاي العروسة .. الباكو بكام؟

صدى البلد

لاقت حملات المقاطعة التي أطلقها الشعب المصري، إقبالاً كبيرًا حتى بات الجميع يبحث عن البدائل المصرية للمنتجات المستوردة التي تنتجها الشكات الأجنبية الداعمة لقوات الاحتلال الصهيوني، وأحد السلع الهامة التي لا يمكن أن يستغني عنها المصريون الشاي.

عادة ما يبحث المصريون عن أنواع الشاي الجديدة، فهو عادة لدى الجميع، ومع حملات المقاطعة، عاد الجميع لاستخدام منتجات الشاي المصرية، والتي أبرزها شاي العروسة، الذي شهد إقبالاً كبيرًا مقابل شركات الشاي الأجنبية التي كانت ضمن حملات المقاطعة.. الأمر الذي سبب ارتفاعا في سعر شاي العروسة.

txt

مفاجاة تقلب الموازين| تفاصيل انقلاب أوروبي على الاحتلال.. ودولتان تهددان اسرائيل رسميًا

txt

خسائر فادحة وانخفاض 70% في المبيعات| هذه الشركات الأكثر تضررا من المقاطعة

 قفزة مفاجئة في أسعار شاي العروسة

استغلت شركة شاي العروسة إقبال المواطنين على شراء منتجهم، ورفعت أسعار عبوات الشاي في مصر للمرة الرابعة هذا العام، وذلك بالتزامن مع حملات المقاطعة ضد شركة شاي ليبتون الأجنبية، حيث أكدت مصادر أن الشركة رفعت سعر كرتونة شاي العروسة 264 جنيهًا في نوفمبر الحالي 2023 إذ وصل سعر الكرتونة إلى 2340 جنيهًا بدلاً من 2076 جنيهًا، حيث بلغ سعر.. 

  • سعر شاي العروسة وزن الكيلو 210 جنيهات
  • سعر ربع كيلو 55 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا
  • العبوة وزن ثمن الكيلوجرام زادت بمقدار 3 جنيهات

حملات مقاطعة ضد شاي ليبتون

وخلال الأيام الماضية، ظهرت حملات مقاطعة شرسة ضد شركة شاي ليبتون مصر بسبب المنشأ الأجنبي للعلامة التجارية، على خلفية الحرب على غزة ومقتل نحو 15 ألف شخص مدني في فلسطين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحلت شركة شاي ليبتون في مقدمة قائمة الشركات التي طالب ملايين المصريين بمقاطعتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورجح التجار تراجع الحصة السوقية لشركة شاي ليبتون في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لصالح شاي العروسة ومنتجات الشركات الأخرى، وبخاصة أن ليبتون كانت صاحبة الحصة السوقية الأكبر في المدن المصرية.

شاي العروسة حملات المقاطعة شاي ليبتون سعر شاي العروسة الحرب على غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

ترشيحاتنا

عندي ذهب يزيد على مائة وخمسين جرامًا وأستعمله للزينة.. فهل فيه زكاة؟

استجابة لطلب بوتين.. توقعات بالإفراج عن رهينة روسي ضمن صفقة الأسرى اليوم

اليوم نقاتل.. جانتس يتوعد قادة الأجهزة الأمنية

160 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 24 الآن

المقاطعة السبب| قفزة مفاجئة في أسعار شاي العروسة .. الباكو بكام؟

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

فيديو

800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ