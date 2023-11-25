عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجاة تقلب الموازين| تفاصيل انقلاب أوروبي على الاحتلال.. ودولتان تهددان اسرائيل رسميًا

نتنياهو
نتنياهو

يبدو أن ما بعد الحرب على غزة لن يصبح كما قبله، فالسياسة الدولية والعالم الغربي الذي عُرف بدعمه المتواصل لإسرائيل بدأ يغير بوصلته ويكوّن مفهوما جديدا عن دولة الاحتلال.

الإنسانية وحدها هي التي دفعت العالم للتحرك تجاه الازمة، خاصة من بعض الأصوات الأوروبية التي وجدت في ما تفعله إسرائيل نقطة حرج لها ووصمة عار لن تمحى من تاريخها، فأخذت خطوات جادة نحو عقاب دبلوماسي لاسرائيل وتمهيد لاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

دولة فلسطينية مستقلة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكثر من كلمة له إن حل الصراعي الفلسطيني الإسرائيلي لن يتأتى سوى بحل الدولتين.

كما نادت السياسة الخارجية المصرية تكراراً بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

تلك الرؤية تبنتها سياسات عالمية ودول كبرى عقب هذه الحرب واهمها الولايات المتحدة الأمريكية التي اكدت على لسان رئيسها جو بايدن أنها من أول الداعمين لإقامة دولة فلسطينية. 

بايدن أضاف أن حل الدولتين يبدو بعيدا في الوقت الراهن "لكن لن نتخلى عن محاولات إرساء السلام".

وأشار بايدن إلى المكانة الكبيرة لمدينة القدس لدى معتنقي مختلف الأديان، مشددا على ضرورة الحفاظ على مواقعها الأثرية وأماكنها المقدسة، تحت الوصاية الأردنية.

دول أوروبية انقلبت على اسرائيل 

البداية كانت من اسكتلندا الخاضعة للتاج الملكي البريطاني، والتي خرج رئيس وزرائها بتصريحات على عكس السياسة البريطانية.

وأكدت تقارير إنجليزية أن حمزة يوسف رئيس الوزراء الاسكتلندى وستيفن فلين زعيم الحزب الوطني الإسكتلندى طلبا من رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أن يعترف الأخير بدولة فلسطين كدولة لها سيادة في حد ذاتها خلال جلسة رسمية في البرلمان، وذلك تمهيدا لحل الدولتين.

ومن جانبه قال رئيس وزراء إسبانيا من امام معبر رفح أمس، إن اللحظة حانت أمام دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين.

ولمّح رئيس وزراء اسبانيا باحتمالية تبني بلاده قرارا منفردا حال رفض الاتحاد الأوروبي، قائلًا: وبالنسبة لإسبانيا سيكون لها رأيها الخاص.

وفي نفس الوقت أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، من أمام معبر رفح على أهمية وقف العنف في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال غن وقف العنف وإطلاق سراح المحتجزين سيساعد بشكل كبير في رفع المعاناة عن الشعب في غزة، وإدخال المساعدات، باعتبارهما أولوية أولى.

نتنياهو غاضب 

من جانبها استدعت دولة الاحتلال،  سفيري إسبانيا وبلجيكا "لتوبيخهما"، احتجاجا على تصريحات رؤساء وزراء بلجيكا وإسبانيا، خلال مؤتمر صحفي من معبر رفح.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو "يدين بشدة" تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا.

وقال مكتب نتنياهو إن قال مكتب نتنياهو إن مسؤولي البلدين لم يحملا حماس كامل المسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية وذبح مواطنينا واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية - حسبما تزعم دولة الاحتلال -.

دول قطعت علاقتها باسرائيل وطردت السفير 

وعلى أثر تلك الحرب، قطعت عدد من الدول علاقتها باسرائيل وطرد سفير دولة الاحتلال من أراضيها.

وعلى رأس هذه الدول كولومبيا وجنوب إفريقيا، ودول أخرى استعت سفيرها من اسرائيل ومنها تركيا والمكسيك والبرازيل وودول أخرى من امريكا اللاتينية. 

غزة فلسطين دولة فلسطين القدس الشرقية الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

خسائر فادحة وانخفاض 70% في المبيعات| هذه الشركات الأكثر تضررا من المقاطعة

بشرى سارة.. زيادة بأثر رجعي لأصحاب المعاشات | تفاصيل

بدء صرفها اليوم.. احسب هتقبض كام بعد زيادة المرتبات الجديدة

مش هتدفع فواتير كهرباء تاني.. بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة| تفاصيل

رحل عن عالمنا.. رحلة معاناة صلاح رمزي مع المرض لأكثر من عامين

الشهر الجاي| 5 أيام إجازة متواصلة للطلاب والمعلمين بجميع المحافظات.. ما السبب؟

وصلت للمباحث| خناقة مها أحمد وفادي خفاجة على تيك توك.. القصة كاملة

بسبب ودانه| قصة تنمر فنان شهير على أحمد حلمي.. كيف رد ؟

ترشيحاتنا

بايدن يبحث إنهاء الحرب|توقعات أمريكية بالإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى بظروف جيدة

وعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .. بيان عاجل للخارجية الفلسطينية

المنافس حديث العهد.. معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء ابو سليم بالكونفدرالية

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة... ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

فيديو

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

الصفقة فشلت.. رئيس اتحاد جدة يعلق على رفض انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ