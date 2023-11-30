هل تعود حرب غزة من جديد؟.. تفاصيل مقتل 3 إسرائيليين بالقدس

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منازل عدد من عائلات الأسرى الفلسطينيين في القدس المحتلة، في الوقت الذي يجتمع فيه أهالي الأسرى في محيط سجن عوفر بانتظار تحرير أبنائهم - وفقًا لـ وسائل إعلام فلسطينية، كما حدث تبادل إطلاق النيران بين قوات جيش الاحتلال وقوات حركة حماس الفلسطينية، فهل تم اختراق فترة الهدنة؟..

خرق الهدنة في القدس

أصدرت حركة حماس الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الهجوم الذي شهدته مدينة القدس المحتلة، والذي أدى إلى مصرع 3 إسرائيليين، قائلة:

«نزف شهيدينا القساميين ( المنتمين إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس) مراد وإبراهيم النمر، ونبارك عملية القدس البطولية».

ودعت حماس في بيانها إلى تصعيد المقاومة أمام الاحتلال الصهيوني في كل المدن المحتلة في فلسطين.

ومن ناحيته أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، أن قواته قامت بقتل ثلاثة مقاتلين فلسطينيين في قطاع غزة بعد انتهاكهم للهدنة، موضحًا أنهم انتهكوا الهدنة وأطلقوا النيران، الأمر الذي يشكل تهديدًا لقوات جيش الاحتلال، وأن الجيش سيواصل التعامل مع أي تهديد، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشقيقين الفلسطينيين مراد نمر ( 38 عاما) وإبراهيم نمر ( 30 عاما) من بلدة صور باهر، وكانا أسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم تحريرهما، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.

الهدنة في قطاع غزة

بدأت، الجمعة الماضية، فترة الهدنة في قطاع غزة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وتم تمديدها ليومين، فيما يجري في الخلفية مناقشات ولقاءات حثيثة في الدوحة بين مسئولين إسرائيليين وقطريين وأمريكيين ومصريين من أجل تمديد الهدنة، وتوسيع المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى لتشمل الرجال والجنود الإسرائيليين، بعد ما كانت تقتصر على النساء والأطفال من الجانبين.

الجدير بالذكر أن الهدنة الأولى انتهت في تمام السابعة من صباح أول أمس، ولكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين اضافيين أي للساعة السابعة صباح اليوم الخميس.

وتنص الهدنة على وقف جميع الاعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة، بالإضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة إلى توقفه عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الـ 4 مساء في مدينة غزة، ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

ويتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغائية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وغاز للطهي لكافة مناطق القطاع المحتل.