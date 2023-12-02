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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كسرت الـ 50|هل تتذكرون أول ظهور لـ رانيا يوسف على الشاشة بمسلسل شهير| شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها الـ 50، أمس الجمعة، الموافق 1 ديسمبر، بطريقتها الخاصة مكتفيه بكتابة تعليق بسيط عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

على الرغم من احتفالها البسيط بعيد ميلادها الـ 50 إلا أنها وكعادتها احتلت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت راينا يوسف على تصدر التريند إمام بتصريحاتها المثيرة للجدل، أو صورها، فكيف كان الظهور الاول لها على الشاشة؟..

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احتفال بسيط وعبارة واحدة 

احتفلت الفنانة رانيا يوسف أمس الجمعة، 1 ديسمبر، بعيد ميلادها الـ 50 على طريقتها الخاصة، واكتفت بكتابة تعليق واحد أرفقته بصورتها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قائلة: 

«الحمد لله، ممتنة، متفائلة، 50… سنوات الشباب».

بدايات رانيا يوسف 

تخرجت الفنانة رانيا يوسف من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال مجال الإعلانات، وكانت أولى أعمال الدرامية على شاشة التلفاز من خلال مسلسل «العقاب» عام 1993م، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997م،ر وأولى بطولاتها كانت من خلال مشاركتها في مسلسل عائلة الحاج متولي الذي أثبتت من خلاله نجاحها الفني، لتتوالى أعمالها الفنية بعد ذلك.

أحدث الأعمال الفنية لـ رانيا يوسف 

أثارت الفنانة رانيا يوسف تشويق وفضول جمهورها بأحدث أعمالها الفنية، الذي لم تُفصح عنه بعد، حيث نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» عدة صور لها من كواليس أحدث أعمالها الفنية، ولم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بالعمل، إلا أن الصور أوضحت إطلالها مختلفة لها بشعر أسود قصير وعلقت على الصور قائلة: 

«يا ترى مين دي؟، وبتعمل إيه.. وناوية على إيه».

وكان أخر عمل فني شاركت فيه الفنانة رانيا يوسف هو مسلسل «عالم تاني» من بطولة الفنان نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، تميم عبده،.. ونخبة من الفنانين، وهو من تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

3 زيجات في حياة رانيا يوسف 

تزوجت رانيا يوسف للمرة الأولى من المنتج محمد مختار، بعد أن انفصل عن زوجته الفنانة نادية الجندي، حتى أثمرت تلك الزيجة التي استمرت 12 عام عن إنجاب ابنتيها نانسي وياسمين، لينتهي زواجهما عام 2011 دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الطلاق، إلا أنها منذ عدة سنوات خرجت عن صمتها موضحة أن سبب الانفصال كونه كان بخيل ولا يتكفل بمصاريف ابنتيه، وكان يُساهم في الزواج منها بالإنجاب فقط.

لم يمضي وقت طويل على انفصال رانيا يوسف عن المنتج محمد مختار، وسرعان ما تزوجت من رجل أعمال مصري شهير، إلا أن هذا الزواج لم يستمر سوى 4 أشهر فقط، بسبب كثرة الخلافات والمشاكل والقضايا بينهم.

كان الزواج الثالث للفنانة رانيا يوسف من رجل الأعمال طارق عزب، وهو الزواج الذي أشعرها بالسعادة، موضحة أنه كان طيب وحنون مع بناتها، إلا أنها لم تستمر في تلك الزيجة سوى 6 سنوات فقط، ثم أعلنت انفصالها عنه.

 

رانيا يوسف 1 ديسمبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام العقاب عائلة الحاج متولى المنتج محمد مختار نادية الجندي

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