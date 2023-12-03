«عاوزه تعلِّي الريتش».. خناقة فطيرة طاقية السلطان تثير الجدل على السوشيال ميديا

احتلت فطيرة طاقية السلطان ، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أثارت حالة من الجدل الواسع عبر موقع السوشيال ميديا «فيس بوك»، فماذا حدث؟.

فطيرة طاقية السلطان

كانت الشيف الشهيرة نادية السيد، قدمت طريقة عمل فطيرة طاقية السلطان، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم فوجئت بعد مرور يومين، بإحدى السيدات قدمت الفطيرة بطريقة مختلفة عنها، وبصورة أهانت الاسم، وتشجيعًا لها؛ قامت بكتابة تعليق لها، إلا أن هذا التعليق لاقى هجوما كبيرًا من حسابات مزيفة أنشأتها تلك السيدة؛ الأمر الذي جعل من فطيرة طاقية السلطان تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل.

وكانت الشيف نادية السيد، كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا كوكيز شيف.. ستايلها مختلف تمامًا عني، بتقدم وصفات صامته، وبموسيقى، وبدون صوت، وفيها لمسة فنية، ممكن جدًا تكون نزلت الوصفة بعدي بالصدفة، توارد أفكار، عادي، تسلم إيديها، واللي حابب يشوف الوصفة هنا، أو حابب يشوفها عندي؛ أهلا وسهلا بيه، وأنا دخلت هنا مخصوص؛ لما ناس بعتت لي إن فيه ناس بيضايقوها، وأنا ما أحبش حد يتضايق بسببي أبدًا، انبسطوا بالوصفة يا كوكيز، واعملوا طاقية السلطان، وجربوها كتير، المهم تتبسطوا وتستفادو، أنتو عارفيني كويس، وتحياتي».

وبعد حالة الجدل الواسع التي أصابت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب وصفة فطيرة طاقية السلطان؛ أوضحت الشيف نادية السيد، تفاصيل ما حدث، من خلال منشور جديد كتبت خلاله:

« في شيف عندها صفحة نزلت وصفة طاقية السلطات بعد ما نزلتها بيومين، واتريقت على الاسم بشكل مهين، وكأنها ما شافتش الوصفة عندي، وطبعا لأنكم في الجروب؛ خليتوا الوصفة تريند، في مجموعة من المتابعين اتضايقوا منها، واتخانقوا معاها؛ بسبب تريقتها على الاسم، ولما أنا عرفت من متابعينها طبعًا؛ دخلت عندها الصفحة، وعلقت ليها بأسلوب لطيف، إن الوصفة للكل، والمهم نتبسط، لأني ما أقبلش حد يضايق حد بسببي، وقولتلها تسلم إيدك، وجاملتها بكل أدب، وبالعكس، مجموعة من متابعين الصفحة دخلوا علقولها معايا بكل أدب، لكنها تعمدت إنها متردش عليا، وقالت كلام غريب إن أنا معلقالها وعملالها بلوك في نفس الوقت، مش عارفة إزاي؟؟؟».

وأضافت: «سابت مجموعة كبيرة من الحسابات المزيفة تشتم فيا بشكل غريب، أنا طبعًا بعد يومين كاملين مسحت التعليق، وانسحبت؛ لما شركة الميديا بتاعتي، بلغتني إنها بتستخدم حسابات مزيفة، وهي اللي بتشتم، وكل الموضوع أصلا مترتب؛ لمجرد زيادة التفاعل عندها، وزيادة الريتش، وطبعًا كان لازم أوضح؛ لأني علقت، ودخلت مجموعة متابعين الصفحة عندها، ومن حقهم عليا أفهمهم الموضوع، من اللازم نتعلم نحترم بعض، لو حد علق عندك في صفحتك؛ مش من الآدب إنك تخلي الناس تشتمه على البوست وهو بيعلقلك بأدب؛ لأنه ضيف عندك، وأنا قصدي بالكلام ده إن لازم نحترم بعض، وصفات الأكل بتعمل جو حلو، أتمنى ما نخليهاش مجال لتفريغ مشاكلنا النفسية.. ورجاء خاص، يا ريت محدش يدخَّل اسمي في مشاكل؛ لمجرد إنه عاوز يعلي الريتش».