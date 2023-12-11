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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انهيار أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

صدى البلد

تعكس أسعار الدواجن، اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، تراجع واضح فى بورصة الفراخ ، وهو ما يشكل فرصة للمستهلكين للحصول على منتجات ذات جودة بتكلفة أقل ، ومن المتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.

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أسعار الدواجن اليوم 
 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل سعر 60 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها ، بعد أن وصل سعر الكيلو إلي 70 جنيهًا منذ أيام قليلة ، ووسجل سعر الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

 

كما انخفض ليصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء "  إلي 70 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 78 جنيهات ، ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و78 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و 85 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 70 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 105 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 70 إلى 75 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 90 إلى 100 جنيها

أسعار الكتاكيت
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 26 : 30 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 15 -16 جنيهًا
 

و قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أنّ استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف يسهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق المصرية بسبب هبوط سعر العلف .

 

جهود حكومية

 

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إلي أن هناك جهود حكومية لخفض أسعار السلع بشكل عام ، لافتًا إلى أن الكثير من مربي الدواجن خرجت من منظومة إنتاج الدواجن مما قل الطلب على الأعلاف وبالتالى انخفض سعره بسبب زيادة المعروض،  هذا بخلاف أننا فى نهاية موسم الذرة المحلية مما يؤدى إلي كثرة المعروض أيضًا. 
 

وأوضح " نقيب الفلاحين " أنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار الدواجن نظرا لتراجع أسعار الأعلاف من ناحية ، وقلة الطلب عليها وانخفاض القوة الشرائية من ناحية أخري . 

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