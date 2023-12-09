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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الفراخ نزلت.. إعرف بكام كيلو الدواجن والبيض النهاردة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 9 ديسمبر في الأسواق المصريه وجاءت الأسعار كالتالي:-

 

أسعار الفراخ "الساسو - البلدي - البيضاء"

تراوحت أسعار لحوم أمهات الدواجن البيضاء بمحلات التجزئة بين 60 و62 جنيهًا للكيلو والدواجن البلدي بسعر 120 جنيهًا، والساسو بـ100 جنيه، بينما سجلت أسعار البط البلدي 100 جنيه.

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سعر البانيه 

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، وسجل الكتكوت «ساسو» 20 و21 جنيهًا، أما سعر البانيه تراوح بين 160 إلى 180 جنيهًا.

أسعار البيض

سجل سعر البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر نحو 115 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا، والبيض البلدي 131 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا.

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أسعار الفراخ والبيض اليوم الفراخ الساسو أسعار الدواجن البيضاء أسعار البط البلدي سعر الكتكوت الأبيض

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