مصادر لـ(إن إتش كيه): رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يزور كوريا الجنوبية

أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الثلاثاء/، بأن رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية أراي ماسايوشي يقوم حاليا بأول زيارة رسمية له إلى كوريا الجنوبية منذ 17 عاما.

وذكرت مصادر - لهيئة الإذاعة اليابانية - أن أراي وصل إلى مطار جيمبو الدولي خارج العاصمة الكورية الجنوبية سول بعد ظهر اليوم في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي كيم جيو-ها.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يبحث أراي مع كيم الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي، خلال زيارته التي من المتوقع أن تستمر حتى غد /الأربعاء/، حيث يحضر حفل عشاء ويزور إحدى وحدات الجيش.

جدير بالذكر أنه في يوليو 2025، أي بعد مرور نحو شهر على تولي لي جيه-ميونج رئاسة كوريا الجنوبية، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الياباني آنذاك كوريا الجنوبية لحضور اجتماع بين القوات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية.. وفي أغسطس الماضي، أثار تقليص حجم تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مخاوف بشأن تراجع الردع العسكري الأمريكي في منطقة شرق آسيا.

وتسعى اليابان وكوريا الجنوبية، على ما يبدو، إلى تعزيز شراكتهما في ظل علاقات ثنائية جيدة؛ بما في ذلك تبادل بين الوحدات وتدريبات مشتركة.