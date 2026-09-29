"دويتشه أيركرافت" تراهن على الطائرات الموفرة للوقود لإحياء صناعة الطيران الألمانية

أ ش أ

أطلقت شركة "دويتشه أيركرافت" (Deutsche Aircraft) خط تجميع نهائي بتكلفة 100 مليون يورو في مطار لايبزيغ/هاله لإنتاج طائرتها الإقليمية الجديدة "D328eco"، في خطوة استراتيجية لإعادة إحياء قطاع تصنيع الطائرات التجارية في ألمانيا بدعم من الحكومة الاتحادية.

وتُعد الطائرة المجهزة بمحركات توربينية النسخة المطورة والمحدثة من طراز "دورنير 328"، وتستهدف معالجة ارتفاع أسعار الوقود ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران الإقليمي.

وتستهلك الطائرة وقوداً أقل بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالطائرات النفاثة الإقليمية المنافسة، كما زُوّدت بمحركات من شركة "برات آند ويتني كندا" مصممة للعمل بنسبة 100% بالوقود المستدام (SAF).

وتمتد المنشأة الجديدة المحايدة كربونياً على مساحة 60,500 متر مربع، وتبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى 48 طائرة سنوياً، مما يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة في ولاية ساكسونيا.

ويُمثل المشروع عودة ألمانيا لتصنيع الهياكل الرئيسية للطائرات التجارية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بدعم من الحكومة الاتحادية عبر قروض مشاركة المخاطر.

وتُخطط الشركة لإجراء الرحلة الأولى للطائرة في أوائل عام 2027، وتستهدف الاستحواذ على أكثر من ثلث الطلب العالمي على الطائرات الإقليمية (المُقدر بـ 3,800 طائرة)، مدعومة حتى الآن بـ 134 خطاب نوايا للشراء (LOI) مع إيداعات مالية من العملاء.