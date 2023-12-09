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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم غير متوقع.. سعر فستان الإعلامية أسماء إبراهيم في دبي يثير الجدل

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

خطفت الإعلامية أسماء إبراهيم الأنظار خلال تواجدها في دبي، وقد شاركت متابعيها مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

سعر فستان أسماء إبراهيم في دبي

 

وظهرت أسماء إبراهيم وهي ترتدي فستان باللون الأسود بنصف كم وبفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها، ومزين ببعض القطع الذهبية من منطقة الأكتاف والخصر، وأختارت حقيبة ميتال لاللون الذهبي، وحذاء بكعب عااي بنفس لون الحقيبة.

 

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وكان فستان أسماء إبراهيم من مجموعة ازياء BALMAIN ووصل سعره إلى 6,899 ريال سعودي، اي ما يعادل  56,816 جنيه مصري.

 

وتركت أسماء إبراهيم شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت أسماء إبراهيم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاة، مع وضع الكحل باللزن الأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شاد بألوان ترابية تتناسب مع إطلالتها.

 

وتزينت أسماء إبراهيم بلعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بآرتداء قرطين وخاتم وساعة يد من الألماس، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
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