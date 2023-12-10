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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاحد 10-12-2023، هدوء نسبي بعد موجة قوية من التراجع منذ منتصف الشهر الماضي.

تعد صناعة الدواجن في مصر من أهم الصناعات التي تسهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني،  تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص، من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة.

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق تراجعا بقوة بعد إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي خفض على إثرها اتحاد منتجي الدواجن الأسعار بنحو 15 جنيها للدواجن و25 جنيها لـ طبق البيض.

 

تراجع أسعار الأعلاف

وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الأعلاف، حيث سجّلت أسعار الذرة 13600 جنيه ووصل سعر الصويا إلى  32500 جنيه .

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023، فسجلت نحو 61 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 77 جنيهًا للساسو و105 جنيهات للدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 10 ديسمبر 2023 في مصر، في المزارع والأسواق، والتي تراجعت على  مستوى جميع الأنواع.

وتراجعت أسعار العديد من مدخلات الإنتاج اليوم، من بينها الذرة والصويا.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم  الاحد 10-12-2023، في المزرعة نحو 61 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 76 جنيها بداية الشهر الماضي.

 

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق بنحو 15 جنيهًا مقارنة بأسعار الدواجن الشهر الماضي ، وتراوح سعرها بين 70 و 72 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و24 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 23.5 ألف جنيه للطن.
  • أسعار الذرة وصلت إلى 13600 جنيه.
  • وسجل سعر الصويا اليوم الأحد 32500 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 118 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر  120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  130 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 147 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 155 و160 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 10-12-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 70 و73 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الأحد 10-12-2023، على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 22 جنيهًا مرتفعًا بنحو جنيهين
سعر كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا مرتفعًا بنحو جنيهين
سعر كتكوت ساسو استقر عند 17 جنيها 
سعر كتكوت بلدي 9 جنيها.
سعر كتكوت زري 15 جنيها.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 61 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 72 و75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 77 مقارنة بـ  87 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 95 و100 جنيه.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  150 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  62 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 150 و160 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

ويرجع تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار.
إجراءات الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الغذائية.
ويتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.

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