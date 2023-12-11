60 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11-12-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023.
أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:
اسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 60 جنيها للكيلو.
وسعر أمهات الدواجن البيضاء 57 جنيهًا للكيلو.
والدواجن الساسو ما بين 70 و 71 جنيها للكيلو.
أسعار البيض اليوم
و تراوح سعر البيض الأبيض بين 119 و 120 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 121 و 122 جنيها للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 31 جنيها.
والكتكوت “ساسو” بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت.
البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.