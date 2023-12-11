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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

60 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11-12-2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

انهيار أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

اسعار الدواجن اليوم
 


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 60 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  57 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 70 و 71 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 119 و 120 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 121 و 122 جنيها للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 31 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.  

 

 

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