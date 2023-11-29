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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة عامل في حريق مزرعة دواجن بالحي الخامس بـ بني سويف الجديدة

صدى البلد

أصبب عامل بحروق من الدرجة الثالثة في كافة أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، نتيجه نشوب حريق داخل مزرعة دواجن بالحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لاستلام الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب حريق اشتعل داخل مزرعة دواجن بمنطقة الحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أسفر عن إصابة عامل بحروق في كافة أنحاء الجسم، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ والسيطرة على الحريق واتخاذ كافة المبادرات القانونية المتبعة.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، ونقل المصاب إلى جزءً الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لاستلام الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إدارة الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل جزءً الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصاب ويدعى؛ يوسف عدلي مؤمن 25 عامًا، عامل، يقيم بقرية الميمون بمركز الواسطى، مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة بجميع أنحاء الجسم.

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