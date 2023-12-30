بأسعار مخفضة .. الزراعة : إطلاق 16 سيارة منافذ بيض متحركة غدا

أعلنت وزارة الزراعة، أنه سوف يتم غدا الاحد ٣١ ديسمبر الساعة العاشرة صباحا إطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة والتي يصل عددها ١٦ سيارة الى محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة من امام مبنى الاصلاح الزراعي بالدقي .



الجدير بالذكر أن الوزارة توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الزراعة بمحافظات الجمهورية بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرحها من المزارعين رأسًا الى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة .