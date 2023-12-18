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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تضخم البيض يضرب روسيا.. ما القصة ؟

صدى البلد

أعلنت الحكومة الروسية هذا الأسبوع عن قرارها تخفيض رسوم الاستيراد على 1.2 مليار بيضة في النصف الأول من العام المقبل، بهدف تهدئة ارتفاع الأسعار المتزايدة. يأتي هذا الإجراء استجابة للارتفاع الكبير في أسعار البيض، الذي يُعتبر عنصرًا غذائيًا أساسيًا في البلاد.

ووفقًا لبيانات خدمة الإحصاء الفيدرالية، ارتفعت أسعار البيض بنسبة 4.55٪ في الأسبوع من 5 إلى 11 ديسمبر، مما يشير إلى تسارع الزيادة مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد زيادة بنسبة 4.23٪.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تشير البيانات إلى أن تكلفة البيض في روسيا ارتفعت بنسبة تزيد عن 46٪ منذ بداية العام الحالي.

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“أبيض وأحمر وبلدي” .. سعر كرتونة البيض اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

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وجبة غذائية متكاملة.. طريقة عمل عجة البيض

وتتراوح أسعار البيض في الأسواق التجزئية حاليًا بين 90 و150 روبلًا (1-1.66 دولار) لعلبة تحتوي على عشرة بيضات، وفي بعض الحالات قد تصل التكلفة إلى 164-170 روبلًا.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية (FAS) أن تلتزم سلاسل البيع بتحديد هوامش الربح على البيض بنسبة 5٪، وذلك بشكل طوعي. يهدف هذا الاقتراح إلى الحد من الاحتكار في سوق البيض وضمان أن يكون الربح معقولًا للبائعين التجزئة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة الروسية لاحتواء ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من الاستقرار للمستهلكين. 

ويلقي تجار التجزئة اللوم في ارتفاع الأسعار على المنتجين، في حين حدد خبراء الصناعة مجموعة من العوامل، مثل اتجاهات التضخم الإجمالية، وأنفلونزا الطيور، والطلب المتزايد قبل موسم العطلات.

وتم تسليط الضوء على هذه القضية خلال ماراثون الأسئلة والأجوبة السنوي للرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس، عندما اشتكت المتقاعدة إيرينا أكوبوفا للرئيس من ارتفاع أسعار البيض وصدور الدجاج والأجنحة.

ارتفاع الأسعار الأسعار الاستقرار

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