عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أسعار السلع في العام الجديد 2024 | البيض بـ 125.. الدواجن 66.. والذهب يسجل 2,717 جنيها للجرام

صدى البلد

 

 

الطماطم تسجل 6 جنيه في سوق العبور
 

الدواجن البيضاء تصل إلى 66 جنيها للكيلو
 

كرتونة البيض الأبيض بـ 125 جنيها
 

جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,717 جنيها للشراء

 

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض و الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-1-2024، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

البصل بـ 25 جنيها .. أسعار الخضراوات والفاكهة أول يوم في 2024

أسعار الدولار والعملات أول أيام العام الجديد 1-1-2024


اسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر الطماطم إلى 6 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 12 جنيها للكيلو، والبصل إلى 25 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 14 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 23 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

 


أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 10 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات، والألوان 35 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 8 جنيها.


أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 10 جنيها، و البسلة 23 جنيها، والثوم 60 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 7.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين
 


ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 7.5 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيهات والليمون البلدي 14 جنيها، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح الرملي 21 جنيها.


سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكادو 90 جنيها، والكانتلوب 9.5 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 21 جنيهًا، و الدوم 13 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، و الزنجبيل 90 جنيها. 
 

أسعار  الدواجن  والبيض

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

 

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيه للكيلو، و البيضاء تسجل 66 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  54 جنيهًا للكيلو.

 

والدواجن الساسو ما بين 71 و 72 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم
 

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 124 و 125 جنيها

للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 124 و 125 جنيها

للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت
 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 24 و 27 جنيه.

والكتكوت “ساسو” بين 18 و 19 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 6.5 و 7.5 جنيهات.  
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

 

سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3,140 جنيها للبيع و 3,170 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3,589 جنيه للبيع و 3,623 جنيه للشراء.
 

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,691 جنيه للبيع و 2,717 جنيه للشراء.


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2,093 جنيه للبيع و 2,113 جنيه للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 25,120 جنيه للبيع و 25,360 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 111,605 جنيه للبيع 112,671 جنيه للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 3,588,571 جنيه للبيع، و 3,622,857 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الخضراوات اليوم اسعار الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اسعار الدواجن والبيض البيض الأبيض البيض الخضراوات والفاكهة الدواجن البيضاء الدواجن والبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

ترشيحاتنا

ما معنى قول الله تعالى «وهديناه النجدين».. والأسرار التي اختص بها آدم؟

فيوتشر يكشف مفاجأة عن انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك.. تفاصيل

تحول جديد بسياسة أوروبا.. ماذا تقرر القارة العجوز بشأن حربي غزة وأوكرانيا واليورو؟

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لـ حزب الله جنوب لبنان

أوكرانيا ليست ضمنهم.. بوتين يكشف من هم أعداء روسيا

رتوش بسيطة.. شوبير يعلن خبراً عاجلا عن صفقات الأهلي الشتوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

من غير بطانة .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا في الرياض

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ