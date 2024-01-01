أسعار الدولار والعملات أول أيام العام الجديد 1-1-2024

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 1 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 1-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.
اليورو شراء 33.9326 جنيه، والبيع 34.1941 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 39.0556 جنيه، والبيع 39.4016 جنيه.
الدولار الكندي شراء 23.1831 جنيه، والبيع 23.4085 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 4.5516 جنيه، والبيع 4.5877 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 3.0143 جنيه، والبيع 3.0504 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 3.0476 جنيه، والبيع 3.0947 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 36.3905 جنيه، والبيع 36.9152 جنيه.
الين اليابانى شراء 21.6687 جنيه، والبيع 21.909 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 20.8547 جنيه، والبيع 21.1199 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 1 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 1-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم
سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.4566 جنيه و 100.4297 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 8.1951 جنيه و 8.2271 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3998 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8541 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال القطري للشراء 7.8046 جنيه و 8.4727 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.