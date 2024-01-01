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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات أول أيام العام الجديد 1-1-2024

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 1 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 1-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 

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العملات الأجنبية في البنك الأهلي

 

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.


اليورو شراء 33.9326 جنيه، والبيع 34.1941 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.0556 جنيه، والبيع 39.4016 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 23.1831 جنيه، والبيع 23.4085 جنيه. ‏

 

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5516 جنيه، والبيع 4.5877 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

 

الكرون النرويجي شراء 3.0143 جنيه، والبيع 3.0504 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 3.0476 جنيه، والبيع 3.0947 جنيه.

 

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 36.3905 جنيه، والبيع 36.9152 جنيه.


ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.6687 جنيه، والبيع 21.909 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.8547 جنيه، والبيع 21.1199 جنيه.

 

أسعار صرف العملات العربية

 

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 1 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 1-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم

 

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.4566 جنيه و 100.4297 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2271 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم
 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3998 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8541 جنيه للبيع.

 

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
 


سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4727  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629  جنيه للبيع.

 

 

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